В фокусе - отчетность "Роснефти" и "Новатэка"
Вчера преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста вновь стали акции Polymetal (+2,2%). Аутсайдерами стали акции ТГК-2 (-24,08%). Причем, внутри дня наблюдался существенный рост. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63,50.
НОВАТЭК (+0,22%) отчитается за 2019 год по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка в 4 квартал превысила 210 млрд руб., а по итогам года составила около 850 млрд руб. Показатель EBITDA, скорректированный по итогам года, мог оказаться более 450 млрд руб., нормализованная прибыль составила 210-230 млрд. В краткосрочном плане возможен отскок котировок в диапазон 1150-1200 руб.
Роснефть (-2,69%) отчитается за 2019 год по МСФО. Ожидается, что выручка достигла 8,4 трлн руб., показатель EBITDA – 2 трлн руб., прибыль – 750 млрд руб. На рост прибыли позитивное влияние оказало укрепление рубля. Консенсус-прогноз по акциям – 545 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует 15% потенциалу роста без учета дивиденда.
Ожидаем смешанную динамику. В центре внимания инвесторов размещение новых выпусков ОФЗ. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3060-3100 п.
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