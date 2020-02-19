К середине дня покупки в рубле могут активизироваться
Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Консолидация в большинстве валют EM у уровней закрытия вторника и дальнейший рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром прибавляет порядка 1%, закрепившись выше 58 долларов, создают предпосылки для роста рубля. Однако в начале дня, на фоне сохранения среди инвесторов санкционных опасений, ожидаем преобладания продаж в российской валюте, что позволит доллару подняться в район 63,9 рубля.
При этом в ходе сессии рубль может получить поддержку со стороны аукционов по размещению ОФЗ. Более того, введенные санкции касаются российских компаний и России лишь опосредованно и в незначительной степени. В результате в ходе дня возникшая вчера санкционная премия в паре доллар/рубль может быть скомпенсирована, что приведет к отступлению американской валюты в нижнюю половину диапазона 63,2 – 64,4 рубля.
Во вторник российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,5%, поднявшись в район 63,8 рубля, евро подтянулся на 0,1%, до 68,8 рубля. При этом в первой половине торгов, несмотря на существенное снижение рынка энергоносителей, рубль чувствовал себя лучше остальных валют EM и лишь во второй половине дня, на фоне роста санкционных рисков, продажи в российской валюте активизировались, что позволило доллару существенно подрасти. Отметим, что рубль не смогло поддержать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру смог отыграть потери и выйти на положительную территорию.
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