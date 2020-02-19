Торги на фондовых биржах США во вторник, после продолжительных выходных, завершились без единой динамики трех основных индексов. Высокотехнологичному Nasdaq удалось выйти в символический плюс, несмотря на нерадужные прогнозы Apple по продажам на текущий квартал. Индексы в целом отступили от минимумов дня, пребывая в нерешительности на фоне дальнейшего распространения коронавируса в КНР и за ее пределами.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, давление на который оказали в том числе слабые данные по индексу экономических ожиданий ZEW в Германии и квартальные результаты HSBC.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а индикатор Гонконга Hang Seng растет на 0,4%. Оптимизма на биржи добавляют новости о замедлении темпов распространения коронавируса в КНР, но стабильности в указанном вопросе все еще не наблюдается. Инвесторы так или иначе рассчитывают на поддержку властей, так как китайская экономика уже второй месяц ощущает на себе влияние эпидемии. Многие в КНР продолжают работать из дома, а частные компании уже предупреждают о невозможности выплаты зарплаты.

Нефтяные фьючерсы утром растут в пределах 1% после незначительных изменений накануне, когда цены отступили от минимумов дня. Котировки на Brent и WTI вновь проверяют на прочность важные сопротивления 58 долл и 52,65 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы обратили внимание на факторы предложения и, в частности, новый виток напряженности в Ливии, в результате которого нефтедобыча в стране может еще больше сократиться. Еженедельные данные по запасам в США будут опубликованы на день позже обычного в связи с продолжительными выходными в стране.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились и стремились к нижним границам “боковиков”, расположенным на уровнях 3050 и 1495 пунктов. Основными сопротивлениями для индикаторов остаются отметки 3135 и 1560 пунктов. До преодоления какого-либо из указанных значений рынок будет продолжать топтаться на месте без четкого направления движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3060-3120 пунктов.

Рубль по итогам сессии ослаб против доллара и евро на фоне снижения мировой склонности к риску, но смог отвоевать большую часть понесенных потерь. Пара доллар/рубль в течение дня отступила вниз от уровня 64 руб, а в среду может стремиться к поддержке 63,15 руб, представленной средней полосой Боллинджера дневного графика. Пара евро/рубль сохраняет стабильность и находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (69,25 руб). До закрепления евро выше указанной отметки у рублевых “быков” остаются неплохие шансы вернуть пару к минимумам года, в район 67,60 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения внешнего фона, в связи с чем выйдут в плюс. Повышение может наблюдаться по всему спектру бумаг (за исключением разве что “Роснефти”, дочка которой попала под американские санкции из-за сотрудничества с Венесуэлой), в том числе среди золотодобытчиков. Котировки золота накануне превысили 1600 долларов за тройскую унцию и в среду сохраняют свои позиции. В течение сессии инвесторы будут ждать макроэкономических данных, а в РФ – финансовых результатов “Новатэка” и “Роснефти”.



