Банк России незначительно увеличил лимит еженедельного депозитного аукциона – на 40 млрд руб., до 2,17 трлн руб. В ходе аукциона спрос превысил предложение ввиду высокого уровня ликвидности в банковском секторе – объем заявок составил 2,44 трлн руб. Аукционы по размещению купонных облигаций Банка России, напротив, не привлекли большого интереса. Банки приобрели бумаги в общей сложности на 21,4 млрд руб. против предложения в 376 млрд руб. В итоге после расчетов по недельным операциям центробанк должен абсорбировать около 61,4 млрд руб. в чистом выражении. Между тем, согласно прогнозу регулятора, бюджет в течение предстоящей недели стерилизует 130 млрд руб. ликвидности. Это относительно небольшой отток с учетом того, что банки располагают значительными средствами на корсчетах (по нашим расчетам, накопленные свободные резервы в настоящий момент составляют 300 млрд руб., а объем средств на корсчетах на утро среды равнялся 2,84 трлн руб. против необходимых для усреднения 2,43 трлн руб.). Исходя из этого, повышательное давление на однодневные ставки в ближайшие дни маловероятно. Индекс RUSFAR вчера снизился на 1 бп, до 5,78%, средневзвешенная ставка однодневного долларового свопа повысилась на 6 бп, до 5,85%, значение ставки на закрытии снизилось на 27 бп, до 6,03%.

На фоне ослабления рубля ставки процентных свопов вчера подросли на 2–4 бп, а ставки FRA поднялись на 5 бп. Спред между ставками FRA 3x6 и 3-мес. Mosprime в результате переместился на отметку —35 бп. Котировки NDF (OIS) повысились на 1–2 бп, кросс-валютных свопов – на 2–3 бп.