Эпидемия нового коронавируса будет тормозить рост ИЦП в РФ
Принимая во внимание заметное падение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подешевел в январе на 3,8% месяц к месяцу), а также снижение цен на промышленные металлы (алюминий потерял в цене 1,5% месяц к месяцу, медь – 2,3%, а никель – 3,9%), мы ожидаем, что в феврале цены производителей в добывающем секторе ощутимо снизятся. Учитывая, что рост цен в обрабатывающей промышленности в январе в значительной мере обусловлен увеличением бюджетных расходов в результате реализации приоритетных национальных проектов, мы считаем, что оптовые цены в этом секторе в краткосрочной перспективе продолжат умеренно повышаться. При этом, принимая во внимание разовый характер увеличения цен в секторе производства и распределения электричества, газа, пара и горячей воды в начале года, а также аномально теплую погоду в прошлом месяце, мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе цены в этом секторе будут снижаться. В целом мы считаем, что в феврале 2020 г. месячный рост ИЦП окажется близким к нулевой отметке. Таким образом, учитывая, что в феврале прошлого года ИЦП вырос на 0,1% месяц к месяцу, по итогам текущего месяца годовая дефляция цен производителей останется примерно на январском уровне. По нашему мнению, в ближайшие месяцы динамика ИЦП продолжит оставаться под воздействием разнонаправленных факторов – увеличение расходов бюджета будет толкать цены вверх, в то время как вызванное эпидемией нового коронавируса снижение цен на сырьевые товары будет тормозить рост ИЦП. Мы ожидаем, что в 2020 г. цены производителей снизятся на 0,6%.
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