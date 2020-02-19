Вчера на рынке прошла достаточно волатильная сессия, доходности изменялись от —2 до +2 бп, однако объем торгов как и днем ранее оказался ниже среднего и составил 23 млрд руб.

Несмотря на низкую активность на вторичном рынке, Минфин впервые за долгое время проведет 3 аукциона. Министерство сначала разместит, представленный в понедельник, короткий выпуск серии 25084 (окт.23) на безлимитной основе, далее будет предложен 10-летний бенчмарк серии 26228 (апр.30) в объеме 20 млрд руб., а завершится аукционный день размещением 10.7 млрд руб. ОФЗ с индексируемым номиналом 52002 (фев.28).

Мы ожидаем, что бумаги на середине и конце кривой смогут полностью разместиться в рамках предложенных объемов. Наибольший интерес представляет новый выпуск 25084. Наиболее близкой сопоставимой бумагой на кривой является серия 26215 (авг.23, доходность – 5.56% годовых). Мы ожидаем, что размещение нового выпуска пройдет с небольшой премией в 2-3 бп к сопоставимому выпуску, а объем размещения составит около 30 млрд ввиду низкой активности инвесторов в последние дни и негативного геополитического фона.

Денежный рынок: интереса к КОБР почти нет, вопреки объемному навесу ликвидности. По состоянию на сегодняшнее утро банки накопили 2.83 трлн руб. на корсчетах в ЦБ и 2.15 трлн руб. на депозитах. Однако эти показатели не способствовали увеличению интереса к инструментам абсорбирования ликвидности, предложенные Банком России во вторник, что по нашему мнению сохранит позитивное влияние на ставки фондирования (Ruonia о/н 5.80%, о/н своп 5.82%).

В случае с еженедельным депозитным аукционом лимит был ожидаемо увеличен до 2.44 трлн руб., однако банки незначительно нарастили объем предложения средств до 2.17 трлн руб. против 2.03 трлн руб. неделей ранее. В отношении к КОБР-29 и 30 интерес и вовсе несущественным. Оба выпуска привлекли скромные 21 млрд руб., оставив более 350 млрд руб. не размещенными.