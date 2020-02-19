Ценам на нефть вряд ли удастся закрепиться выше $60 за баррель
Нефтяные котировки накануне прибавили более 2%, несмотря на сообщения о том, что ОПЕК+ не будет переносить министерское заседания с марта на февраль. Напомним, что ранее появлялись сообщения о переносе встречи ОПЕК+ на более ранние сроки для оперативной реакции стран-производителей на вспышку коронавируса в КНР, которая, как ожидается, окажет негативное влияние на спрос на энергоресурсы.
Однако вчера заместитель министра энергетики РФ П. Сорокин отметил, что встреча ОПЕК+ на министерском уровне состоится 5-6 марта, как и планировалось изначально. Несмотря на это, поддержку ценам на нефть оказало решение США ввести санкции против дочерней компании Роснефти за работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией.
Еще одним фактором, играющим в пользу нефтяных котировок, является обострение вооруженного конфликта в Ливии и вчерашнее нападение на ливийские порты, которое осложнило транспортировку нефти в данном регионе.
Тем не менее, вряд ли ценам на нефть удастся закрепиться выше $60/bbl, пока у участников рынка остаются страхи по поводу коронавируса и его последствий для китайской экономики.
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