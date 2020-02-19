Министерство финансов проведет аукционы сразу по трем выпускам сегодня. Вторник характеризовался не только высокой волатильностью на рынке нефти, что повлияло и на рублевые активы, но и сравнительно низкой торговой активностью. К концу основной сессии рубль отыграл часть внутридневных потерь, но торговался в небольшом минусе относительно доллара, что было соизмеримо с динамикой остальных валют ЕМ. Однако, как только было объявлено о санкциях к «дочке» Роснефти, рубль вновь стал падать и в какой-то момент терял почти 1%. Впрочем, отметим, что сегодняшний день российская валюта начала позитивно. Котировки ОФЗ изменились по итогам дня крайне мало, при этом биржевой оборот едва достиг 23 млрд руб. Минфин для сегодняшних аукционов выбрал палитру бумаг на любой вкус.

■ Первыми инвесторам будут предложены новые ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 г. в безлимитном формате. Выпуск номинальным объемом 400 млрд руб. доступен для предложения с сегодняшнего дня, так что это его дебют. На кривой он будет располагаться между ОФЗ 26215, которые погашаются в августе 2023 г. и сейчас торгуются под 5,55% годовых, и ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г., доходность последнего вчера составила 5,6% годовых. Справедливое расположение на кривой подразумевало бы доходность выпуска примерно 5,57% годовых, однако, учитывая, что премия за дебют в среднем составляет 5 б.п., мы полагаем, что сегодня новый выпуск будет размещаться с доходностью порядка 5,62% годовых, что транслируется в цену 99,2% от номинала.

■ Затем будет доразмещаться десятилетний бенчмарк ОФЗ 26228, погашаемый в апреле 2030 г., объем предложения будет ограничен 20 млрд руб., что немного, если учитывать, что на предыдущем аукционе по выпуску в начале февраля спрос достиг почти 80 млрд руб. Тогда Минфин продал бумаг на 53,9 млрд руб. с доходностью 6,22% годовых по средневзвешенной цене. Вчера вечером доходность ОФЗ 26228 была 6,04% годовых, это один из немногих выпусков, который продемонстрировал рост доходностей (плюс 3 б.п.) по итогам дня. Впрочем, неожиданное установление лимита может способствовать сегодня хорошему спросу на выпуск, учитывая позитивное начало сегодняшнего дня.

■ Третьим состоится аукцион по линкеру ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 г., объем предложения составит 10,7 млрд руб. Минфин довольно давно не предлагал линкер – с 22 января. Сейчас его реальная доходность равна 2,6% годовых, уступая реальной доходности бумаг с постоянным купоном, например, для ОФЗ 26212 она составляет 3,5% годовых. На фоне замедления инфляции линкеры в настоящее время менее привлекательны, чем облигации с постоянным купоном, а ОФЗ вошли в число лидеров по показателям реальных доходностей среди локальных бумаг ЕМ. Однако замедление темпа роста потребительских цен было ожидаемым и носит временный характер, ускорение инфляции должно начаться в конце весны – начале лета. Спрос на выпуск сегодня должны обеспечить консервативные инвесторы.