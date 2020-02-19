На сегодняшних аукционах Минфин решил предложить сразу три выпуска: два с фиксированной ставкой купона (дебютный 4-летний выпуск 25084 с погашением 4 октября 2023 г. и 10-летний выпуск 26228) и один — привязанный к инфляции (52002), он традиционно пользуется интересом лишь среди узкого круга специфичных инвесторов (они готовы получать низкий купонный доход в рублях). В отличие от предыдущих аукционов по длинному выпуску 26228 в этот раз было установлено ограничение на размещаемый объем в размере 20 млрд руб., что, скорее всего, обусловлено исключительно тем обстоятельством, что к середине 1 кв. план по заимствованиям выполнен на 73,5%.

Ралли продолжается…

За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ продолжили снижение: на 5-10 б.п. (и обновили минимумы), при этом происходит уменьшение наклона кривой (сейчас на 10 б.п. ниже, чем неделю назад). На фоне общей разнонаправленной динамики долгов GEM ОФЗ демонстрируют динамику лучше рынка, по-видимому, компенсируя некоторое отставание (в частности, от Колумбии и Бразилии), наблюдавшееся с начала этого года. Таким образом, низкие цены на нефть и некоторое ослабление рубля пока не отпугивают инвесторов от рублевых ставок, то есть инвесторы не верят в затяжной характер эпидемии коронавируса в Китае, из-за которого произойдет существенный спад спроса на сырьевые товары и энергоносители (со всеми вытекающими негативными последствиями для РФ, ориентированной на экспорт сырья).

… в ожидании значительного снижения ключевой ставки и “выздоровления” Китая

Мы ожидаем повышенный спрос на предлагаемые сегодня выпуски с фиксированной ставкой купона: вероятно, основной инвестиционной идеей являются ожидания скорого “выздоровления Китая”, а также снижения ключевой ставки до 5% (чему должно способствовать и смягчение политики ФРС). Кроме того, интерес к коротким ОФЗ 25084 (с купоном 5,3% годовых) может быть проявлен системообразующими банками в качестве альтернативы КОБР (которые ЦБ РФ запретил продавать на аукционах ниже номинала). По нашим оценкам, справедливая цена 25084 составляет 99,37% от номинала (=нулевой G-спред) с YTM 5,57%, однако, возможно, размещение пройдет агрессивнее (по цене выше 99,5% от номинала).

Однако реальность может оказаться более суровой

Мы считаем, что инвестирование в долларовые ставки (евробонды РФ) является лучшей альтернативой ОФЗ за счет предполагаемого нами ослабления рубля. При этом последствия от коронавируса могут быть более негативными, чем сейчас ожидают инвесторы: динамика числа выздоровевших вселяла бы больший оптимизм, если бы не рост заражений, который не снижает темп, а их число уже превышает 74 тыс. (то есть Китай еще длительное время может не восстановить экономическую активность из-за изоляционных мер как внутри, так и вовне).