Пока все идет по плану. Правда, конечный план никому не известен. Но это на более длительную перспективу. Что же касается вчерашнего дня, то торги прошли ровно так, как и ожидали многие аналитики. Общий негатив, появившийся в первой половине дня после того, как плохо отчитался крупнейший европейский банк HSBC и компания Apple (AAPL, —1,83%) сообщила о срыве поставок IPhone с китайских заводов, что должно в конечно счете привести к сокращению выручки по итогам 1-го квартала. Из-за этого торги открылись с гэпом вниз в пределах полупроцента по всем индексам. Но это была естественная реакция участников рынка на плохую новость. А вот далее, переварив эту плохую новость, рынок решил, что на нее пока не стоит обращать внимание, и тут же начались осторожные покупки. И это тоже было вполне ожидаемо — все же пока совершенно очевидно, что рынок не хочет идти вниз и максимум, на что он способен, это скорректироваться на несколько процентов с целью тут же выкупить провал и на этом заработать еще чуть-чуть денег.

Как видим, вчера стратегия «buy the dip» уместилась в рамки одного дня — сначала вниз и потом тут же наверх. Единственный пострадавший на этих качелях — старина Dow (DJIA-30). Ему не удалось вернуться на исходные позиции и он закрылся с потерей 0,56%. Но это произошло исключительно из-за акций вышеупомянутой Apple, а также акций крупнейших банков, которые вчера также находились под некоторым давлением. А в остальном… ничего сверхординарного и не произошло.

На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции коммунального сектора. И это уже должно начать напрягать. Мы видим постоянный спрос в этих защитных активах уже в течение нескольких недель. А это значит, что идет и идет перекладка средств в менее рискованные акции. И вывод здесь только один — значит, боятся! К чему бы это, не знаете?

На уровне отдельных акций продолжает удивлять и интриговать ситуация в акциях Tesla (TSLA, +7,30%). Очередной взрывной рост в очередной раз оставил очень много вопросов без ответа, а угроза какого-то неуправляемого коллапса в этих акциях явно не уменьшилась. Шортов гигантское количество и шортисты по-прежнему несут колоссальные убытки. И здесь уже борьба не на жизнь, а на смерть — и кто-то в результате этой борьбы должен умереть.

Вот кто действительно порадовал вчера, так это Walmart (WMT, +1,48%), который еще до начала торгов опубликовал достаточно уверенную отчетность по итогам 4-го квартала. Даже скорее порадовала не столько сама отчетность, сколько реакция участников рынка на нее. Немного поколебавшись и хорошо вчитавшись в опубликованные цифры, инвесторы все же поняли, что у мирового лидера офлайн-ритейлинга все хорошо и котировки компании из красной зоны, где они находились в начале торгов, постепенно перебрались в зеленую, и в итоге Walmart закрыл день в уверенном плюсе.

Ожидания рынка 19 февраля

Рынок раскачивается на спекулятивных волнах, и знающие и умеющие спекулировать участники рынка продолжают собирать с этого рынка хороший урожай прибыли. Если вчера мы видели волну негатива, то сегодня по всем правилам спекулятивного жанра на рынок пришел позитив. Небольшая волатильность, относительно средненькие обороты и проторговка текущих уровней с миллимитровым переписыванием исторических максимумов — вот наверное главные характеристики текущего состояния рынка. Так что ждать каких-либо откровений от рынка сейчас точно не приходится.

Все, на что сегодня стоит обратить внимание, так это на выход макроэкономических данных, которые вряд ли способны слишком уж сильно повлиять на рынок, но точно интересны сами по себе. В 16-30 мск появятся данные о разрешениях на новое строительство и закладке новых домов за январь, а также данные по ценам производителей. Аналитики не ожидают здесь никаких серьезных изменений по сравнению с прошлым периодом, и если данные действительно выйдут in-line, то это будет свидетельствовать о том, что в Штатах все хорошо и пока нет никаких признаков ухудшения экономической ситуации. А в этом, по большому счету, никто и не сомневается.

Так что нас ждет относительно спокойный день с небольшим ростом котировок по всему фронту бумаг. На кого стоит обратить внимание, так это, пожалуй, на акции ритейлеров, которые после вчерашней хорошей отчетности от Walmart и предстоящей отчетности всех остальных должны пользоваться повышенным спросом со стороны инвесторов.



