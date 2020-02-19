Среднесрочный восходящий тренд (синие границы) взял перерыв в диапазоне 116—121 руб. Актуальны риски глубокой коррекции в рамках трендового канала — вплоть до 112 руб. и ниже.

Подали сигналы на продажу трендовые индикаторы MACD и ADX. Что касается осцилляторов, то успешно реализуется медвежий сигнал по RSI, при этом потенциал падения сохраняется до линии равновесия 50%. Stochastic уже в медвежьей зоне без рисков перепроданности.

Текущий прогноз основан на осторожно негативной краткосрочной технической картине: пробой 116,2 руб., перед этим возможны флуктуации в канале 161–121 руб. В таком случае первой серьезной остановкой может стать область 111,8—113,0 руб.

Среднесрочные перспективы умеренно позитивные. Разворот актуальной 8-месячной тенденции произойдет только в случае пробоя нижней границы трендового канала (текущее значение 103,5–104,0 руб.). В обозримой перспективе это очень маловероятно.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Котировки пытаются выйти из долгосрочного флэта 90,0–119,5 руб. вверх в рамках среднесрочного растущего тренда. Но о формировании долгосрочной восходящей тенденции говорить рано. Перекупленность на недельном таймфрейме может привести к коррекции на несколько недель. Тем более по RSI сложилась медвежья дивергенция.

Позитивный сценарий предполагает успешный пробой 119–120 руб. вверх с подъемом к сопротивлению 130–131 руб. и выше. При менее вероятном негативном исходе возобновиться долгосрочная фаза — после потенциального закрепления ниже 90 руб. (минимум с августа 2016 г.).

Уровни поддержки: 116,2 / 111,8 / 109,8

Уровни сопротивления: 121 / 124,8 / 130,6



