У ТМК есть несколько вариантов использования средств, полученных за IPSCO — и только снижение долга уже в цене.

С учетом ряда катализаторов, мы подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА и повышаем целевую цену до $4.5 за акцию.

Без учета IPSCO ТМК торгуется по 4.2x EV/EBITDA, что сильно ниже ее среднего 5-летнего значения (5.7x) и аналогов.

Возможности использования ДС: долг, дивиденды, выкуп, M&A Из общей суммы поступлений от сделки ($1.1 млрд) ТМК уже направила $600 млн на погашение займов. Недавно компания успешно разместила очередной выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2027, а значит, в преддверии погашения предыдущего выпуска евробондов на $500 млн в апреле она сейчас располагает более $1 млрд денежных средств – большой запас ликвидности.

Снижение долга (заложено в цену). У ТМК в обращении три выпуска рублевых облигаций на общую сумму 20 млрд руб., обслуживание которых должно стать для компании основной задачей.

Дивиденды (положительный эффект). Даже небольшая выплата обеспечит хороший уровень доходности – специальные дивиденды в размере $50 млн дают дивидендную доходность 5%, а общая доходность за год может составить 9-10%.

Обратный выкуп (положительный эффект). Как вариант, ТМК может потратить те же $50 млн на обратный выкуп акций – это 15% от рыночной капитализации акций в свободном обращении ($350 млн), что существенно. В долгосрочной перспективе, однако, это может оказать давление на ликвидность.

Слияния и поглощения (отрицательный эффект). Приобретение активов или новые масштабные капзатраты будут негативно восприняты рынком. На наш взгляд, такой сценарий маловероятен.

Катализаторы: дивидендная политика, результаты, стратегия, IPO

Новая дивидендная политика: Инвесторы будут приветствовать прогрессивный подход к выплатам на основе FCF (старая политика – минимум 25% от чистой прибыли), но доходность вряд ли сильно превысит исторические 4-5%.

Финансовые показатели за 1К20 (май): из отчетности будут исключены результаты IPSCO – в балансе будет отражено снижение чистой долговой нагрузки (<3.0x против 3.9x на конец 3К19), а в отчете о прибылях и убытках – рост рентабельности.

Обновление стратегии: рынок ждет от компании более детальной информации о стратегии развития после продажи IPSCO.

IPO Европейского дивизиона: IPO не окажет значительного эффекта, но может принести компании до $50 млн ДС (при продаже 20% по 6.0x EV к EBITDA в $40 млн) и поддержать переоценку группы.

Скорректированный мультипликатор EV/EBITDA всего 4.2х

Скорректированный мультипликатор, с учетом продажи IPSCO, значительно ниже среднего 5-летнего уровня (5.7x) и 8.1x у Tenaris. Наша целевая цена предполагает мультипликатор EV/EBITDA всего 4.6x. Основной риск для нашего инвестиционного кейса по компании представляет растущая конкуренция на внутреннем рынке (ЗТЗ планирует завод OCTG на 400 тыс. т).