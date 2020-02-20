В среду высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Лучше рынка выглядел Норникель (GMKN, +3.2%) на фоне увеличение веса бумаг компании в фондовом индексе MSCI Russia 10/40. Кроме того, заметно подорожали Роснефть (ROSN, +3.0%) Новатэк (NVTK, +2.1%) после публикации годовой финансовой отчетности по международным стандартам. Обыкновенные акции Татнефти (TATN) подорожали на 1.9%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.6%, Полюса (PLZL) – на 1.4%, привилегированные акции Транснефти (TRNFP) – на 1.0%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Мосэнерго (MSNG) подорожали на 10.2%, МГТС (MGTS) – на 7.6%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 5.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

С позиций технического анализа, актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 1500 пунктов – 1560 пунктов по индексу РТС. Внешний фон к открытию торгов носит неоднозначный характер – сообщения о заметном росте числе случаев заражения вирусом 2019-nCoV в Южной Корее и летальных исходах на японском круизном лайнере дали основания для некоторого «охлаждения» оптимизма на рынках, а значит, вероятно сохранение спроса на «защитные» активы.

На валютном рынке пара доллар-рубль может найти поддержку вблизи отметки 63.5.



