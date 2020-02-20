По итогам торгов 19 февраля индекс МосБиржи вырос на 1,32% — до 3114,57 п., а РТС на 1,75% — до 1542,08 п.

С первых минут торгов отечественный рынок начал расти. Этому способствовала дорожающая нефть, новости из Китая о возможных новых стимулах и о падении числа инфицированных COVID-19 ниже 2 тыс. в последние два дня, а также общий настрой глобальных инвесторов, которые не могут находиться долгое время в унынии при постоянном потоке дешёвой ликвидности от центральных банков. «Газпром» (+0,61%) разместил евробонды со ставкой 3,25% более чем на $2 млрд при троекратном превышении спроса над предложением, а почти 30% выпуска приобрели американские инвесторы. «Роснефть» (+2,97%) сообщила о повышении чистой прибыли по МСФО в 2019 году на 29% до 708 млрд рублей при росте выручки на 5,3%. «НОВАТЭК» (+2,07%) сообщил о росте прибыли в 2019 году в 5,3 раза до 865,5 млрд рублей. Однако нормализованный показатель прибыли, относящейся к акционерам, вырос лишь на 5,2% до 245 млрд рублей, или 81,35 рублей на акцию. В ГМК «Норникель» взлёт на 3,22% на информации, что компания вытеснила «НОВАТЭК» из тяжеловесной четвёрки индекса MSCI Russia. Впрочем, даже без этого факта интерес к бумаге поддерживали цены на палладий, который в моменте дорожал более чем на 6,5%. В лидерах дня также оказались «Мосэнерго» (+10,23%), X5 Retail Group (+3,87%), «РусАл» (+3,21%) и «ФСК ЕЭС» (+2,64%). Слабее всех оказались «ЭНЕЛ Россия» (-9,73%), привилегированные «Башнефть» (-2,95%), обыкновенные «Башнефть» (-1,45%) и «РусАгро» (-1,13%). В акциях «ЭНЕЛ Россия» пессимизм связан с планами компании по дивидендам на ближайшие годы. Активность была сравнима с предыдущим днём. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 55,406 млрд рублей.

Рубль воспользовался как интересом глобальных инвесторов к рискованным активам, так и дорожающей нефтью и спросом экспортёров на рублёвую ликвидность в связи с наступлением налогового периода. Минфин РФ провёл три аукциона ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года. Удалось реализовать бумаги на 20,321 млрд рублей по номиналу при спросе 64,431 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,56%. На втором были реализованы ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу при спросе 60,812 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,01%. На аукционе ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года удалось разместить весь предложенный объём 10,7 млрд рублей по номиналу при спросе 35,478 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 2,60%. Стоит отметить, что спрос остаётся высоким, но он всё же ориентирован на более высокую доходность, чем на это согласно финансовое ведомство. Тем не менее, рубль в среду был сильнейшим среди валют развивающихся стран.

Торги в США завершились рекордами S&P 500 и NASDAQ. Протокол заседания ФРС показал, что члены Комитета по операциям на открытом рынке позитивно смотрят на экономику США, но всё же выразили некоторую обеспокоенность по поводу распространения коронавируса и напряжённости на Ближнем Востоке. В самих США число новых строительств снизилось за январь на 3,6%, а вот число разрешений повысилось на 9,2% до максимального за 13 лет уровня около 1,55 млн в годовом пересчёте. Цены производителей США выросли за январь на 0,5%, или 2,1% в годовом выражении по сравнению с 1,3% в декабре. Впрочем, если смотреть на Core PPI, т.е. индекс без волатильных компонентов, то его рост остался на уровне 1,5%. Акции Tesla Inc. (+6,88%) выросли выше $900 за акцию. Бумаги Boeing (-0,58%) были под давлением на фоне публикаций о том, что в самолётах B737 Max, которые ещё не были доставлены потребителям, обнаружился мусор в топливных баках. У компании General Electric (-1,1) сразу две противоположные новости. Ей могут запретить поставлять авиадвигатели в Китай, но одновременно менеджмент ведёт переговоры с Airbus о разработке двигателей для A330Neo. Бумаги Apple (+1,45%) почти ликвидировали свои потери на заявлениях о невозможности выполнить план по выручке в I квартале. По итогам торгов DJIA вырос на 0,4% до 29348,03 п., а S&P 500 на 0,47% до 3386,15 п.

Азиатские торги проходили в смешанном режиме. Безработица в Австралии выросла до 5,3% при ожиданиях 5,2% и предыдущем значении в декабре 5,1%. В основном, негативное влияние на занятость оказали пожары обширных пространств, заросших кустарниками. Доллар Австралии оказался под давлением, так как шансы на ещё одно снижение ставки РБА выросли. Народный Банк Китая в очередной раз смягчил денежную политику. Ставка по годовым кредитам для премиальных заёмщиков была снижена на 10 базисных пункта, а по 5-летним на 5 базисных пункта. Власти КНР также сообщают, что число выявленных случаев заражения выросло до 74576 человек, а летальных случаев до 2118. Это существенное сокращение выявленных заболевших. Накануне сообщалось о 1749 человек, у которых был диагностирован COVID-19 во вторник. В Японии рост рынка поддерживался ослаблением иены до 111,35 за доллар. Ещё в начале недели за американскую валюту давали менее 110 иен. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23445,56п. (+0,19%), Hang Seng — 27469,56 п. (-0,67%), Shanghai Composite — 3002,72 п. (+0,92%).

Нефть пыталась расти. С одной стороны, китайский спрос снизился из-за распространения и борьбы с COVID-19, а, с другой нельзя игнорировать тот факт, что поставки из Ливии упали почти на 90%. Американские санкции против Rosneft Trading SA также могут привести к перебоям с поставками тяжёлой венесуэльской нефти. Меж тем, по данным API, на неделе до 14 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,2 млн бар. Запасы бензина упали на 2,7 млн бар., а дистиллятов на 2,6 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 3,3 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 0,3 млн бар. и сокращение запасов дистиллятов на 1,6 млн бар. К 9:00 мск Brent — $59,38 (+0,44%), WTI — $53,81 (+0,60%), Золото — $1611,8 (+0,00%), Медь — $5745,27 (+0,00%), Никель — $12915 (+0,66%), Палладий — $2631,1 (+2,33%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 99,68 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,56% по сравнению с 1,57% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,08 (-0,07%), GBP-USD — $1,291 (-0,09%), USD-JPY – 111,41 (+0,04%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Китай сообщает о сокращении случаев заражения коронавирусом, нефть дорожает на фоне проблем с поставками из Ливии, центральные банки продолжают смягчать свою денежную политику или придерживаются курса на её длительное сохранение. На этом фоне можно ждать роста российских индексов в пределах 0,5% в начале дня, а также дальнейшего укрепления рубля, который остаётся лидером меньшинства валют с реальной положительной доходностью.