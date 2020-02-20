ФосАгро должна опубликовать финансовые результаты за 4К19 в пятницу, 21 февраля.

Мы полагаем, что на результаты окажут сильное влияние снижение цен DAP (которое было частично ожидаемо, учитывая сезонные факторы), и прогнозируем выручку в размере 52 112 млн руб. (-10% кв/кв), EBITDA — 11 462 млн руб. (-37% кв/кв) и чистую прибыль — 2 801 млн руб. (-76% кв/кв).

Мы ожидаем, что ФосАгро продемонстрирует отрицательный свободный денежный поток. Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 6.3x против своего собственного среднего значения 6.2x.