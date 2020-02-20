Сегодняшний рост рынка во многом связан с решением Народного банка Китая снизить ключевую годовую ставку по кредитам. Экономика Китая находится в полукоматозном состоянии, и если вспышка коронавируса продлится, под ударом может оказаться в том числе малый и средний бизнес, занимающий существенную долю в ВВП.

Не исключены, например, случаи массовых дефолтов по кредитам компаниями МСБ. Но рынок верит в лучшее и в скорый перелом ситуации, этим объясняется сегодняшний рост акций Алросы. Кроме того, американский регулятор в своем протоколе заседания FOMC, которое состоялось 28-29 января, также отметил риски, которые эпидемия несет для мировой экономики. Так что не исключено и смягчение денежной политики ФРС.

Также сегодня растут акции Новатэка. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, EBITDA увеличилась на 12% в четвертом квартале к/к, превысив консенсус-прогнозы. Но компания также находится в зоне риска из-за коронавируса. Китай, который через несколько лет, как ожидалось, потеснит Японию как крупнейший мировой импортер СПГ, пока снижает потребление газа. Контракты СПГ Новатэка привязаны к нефтяным котировкам и с учетом наблюдавшегося падения стоимости углеводородов финансовые результаты первого квартала 2020 года могут стать непростыми.