Снижение китайским ЦБ ключевой годовой ставки по кредитам поддержало рынки
Сегодняшний рост рынка во многом связан с решением Народного банка Китая снизить ключевую годовую ставку по кредитам. Экономика Китая находится в полукоматозном состоянии, и если вспышка коронавируса продлится, под ударом может оказаться в том числе малый и средний бизнес, занимающий существенную долю в ВВП.
Не исключены, например, случаи массовых дефолтов по кредитам компаниями МСБ. Но рынок верит в лучшее и в скорый перелом ситуации, этим объясняется сегодняшний рост акций Алросы. Кроме того, американский регулятор в своем протоколе заседания FOMC, которое состоялось 28-29 января, также отметил риски, которые эпидемия несет для мировой экономики. Так что не исключено и смягчение денежной политики ФРС.
Также сегодня растут акции Новатэка. Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, EBITDA увеличилась на 12% в четвертом квартале к/к, превысив консенсус-прогнозы. Но компания также находится в зоне риска из-за коронавируса. Китай, который через несколько лет, как ожидалось, потеснит Японию как крупнейший мировой импортер СПГ, пока снижает потребление газа. Контракты СПГ Новатэка привязаны к нефтяным котировкам и с учетом наблюдавшегося падения стоимости углеводородов финансовые результаты первого квартала 2020 года могут стать непростыми.
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