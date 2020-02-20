Российский рынок осторожно растет, индекс Мосбиржи уверенно торгуется выше 3100 пунктов. У игроков вернулся интерес к металлургам. Спрос на рубли снижается: доллар вновь поднялся выше 63,8 (+0,3%).

Внешний фон позитивен. Комитет по открытым рынкам ФРС поздно вечером дал сигнал, что сохранит ставку, руководствуясь «осторожно оптимистичными» прогнозами по росту экономики США. Предварительные данные по запасам нефти от API также добавили позитива котировкам: снижение за неделю составило с 6 до 4,2 млн баррелей. Brent в моменте поднимался до 59,71 доллара. Это абсолютный максимум с 28 января.

В числе лидеров сегодня днем «Алроса» (+1,7%). Бумага сейчас на недельных максимумах. Следующая цель – 84,7 рубля, что может составить свыше 2% прироста от текущей цены. «Энел Россия» (+1,9%) частично отыгрывает обвальное падение накануне (бумага теряла до 7,7%). Наш прогноз – дальнейшее скольжение в зону 0,95-1 рубля за штуку (при текущей цене около 1,03 рубля).

Расписки «Русагро» прибавляют 1,4% на фоне сообщения, что компания станет крупнейшим производителем майонеза в России. В Саратовской области будет построен завод мощностью до 60 тысяч тонн, инвестиции в проект составят до 5 млрд рублей. Параллельно будут увеличены объемы выпуска масла подсолнечника на существующих предприятиях «Русагро». Мы считаем, что бумаги компании имеют среднесрочный потенциал роста до 2,5%.

Заметное оживление в стане металлургов: «Северсталь» +1,4%, НЛМК +1,4%. Бумаги дорожают на фоне общей позитивной конъюнктуры на экспортных рынках. Рынок ожидает возврата спроса со стороны Китая. Мы с осторожностью оцениваем перспективы данных бумаг. Цены на промышленные металлы пока не показывают существенного роста. Среднесрочно «Северсталь» может набирать не более 2,5%. НЛМК, по нашему мнению, остается сильно недооцененной бумагой, потенциал роста на ближайшие месяцы – до 21%. Краткосрочно в рамках спекуляций может расти до 4,5% за одну сессию.

Из других крупных фишек стоит упомянуть: «Роснефть» (+1,7%), ФСК ЕЭС (+1,4%), ЛСР (+1,2%) и МТС (+1,2%).

В красной зоне мало бумаг, и размер падения у большинства не превышает 0,7%. Исключение – «Мосэнерго» (-2,4%). У бумаги было несколько очень динамичных сессий. И сейчас, вероятно, игроки переоценивают свои риски и портфели. Мы полагаем, что по текущим ценам (2,5-2,6 рубля за штуку) «Мосэнерго» стоит брать – с прицелом на 2,72 рубля, что составит 5,4% прироста.

Валютный рынок сегодня слабее фондового. Доллар набирает в течение дня до 20 копеек. Мы полагаем, что диапазон 63,5-64 рубля сохранится. В евро обстановка более напряженная. Валюта единой Европы смогла отыграть часть потерь по отношению к доллару, и сейчас торгуется вблизи отметки 1,08. Рассчитываем на возврат в зону 1,085-1,09 доллара. По отношению к рублю евро может подниматься выше 69 за единицу. Диапазон колебаний составит 68,7-69,1 рубля. Индекс Мосбиржи способен вырасти до 3170, однако не исключаем краткосрочной коррекции до 3110 пунктов.