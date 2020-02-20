Опубликованные протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 28-29 января свидетельствуют о том, что текущий уровень ставок по-прежнему удовлетворяет регулятора, несмотря на сохраняющиеся риски глобального замедления экономики.

Члены Комитета по открытым рынкам по-прежнему оценивают перспективы экономического роста в США умеренно оптимистично. Главным позитивным фактором остается заключение первой фазы торговой сделки США и Китая. При этом стоит отметить озабоченность монетарных властей возможными последствиями эпидемии коронавируса. Так как заседание ФРС состоялось еще до широкого распространения инфекции, оценки регулятора могли с тех пор измениться. Однако уже и в январских протоколах наблюдается обеспокоенность возможным замедлением глобальной экономики вследствие вспышки неизвестного заболевания, что отрицательно повлияет и на американский ВВП. В этой связи регулятор считает, что баланс рисков для экономики смещен в отрицательную сторону, но соглашение о взаимной торговле с Китаем улучшает перспективы. Впрочем, фактор коронавируса мог внести коррективы в такой прогноз.

Кроме того, члены комитета уделили большое влияние связи монетарных мер и финансовой стабильности. И, хотя консенсус сводится к тому, что главной задачей монетарных инструментов остается ценовая стабильность и сильный рынок труда, были отмечены возможные негативные последствия продолжительного периода мягкой денежно-кредитной политики для финансовой стабильности. К слову, члены комитета называет текущий уровень цен американского фондового рынка завышенными в сравнении с ситуацией 2017-2018 года. Возможно, высокие оценки рынка акций и заставили регулятор вновь задуматься о рисках финансовой стабильности.

Участники FOMC также обсудили уход с рынка репо. Впрочем, новых подробностей в последнем релизе не появилось. ФРС начнет сокращать свои ежемесячные покупки казначейских векселей ориентировочно во втором квартале. Приблизительный уровень резервных остатков, которые регулятор намерен поддерживать, составит $1,5 трлн. Все это означает, что темп покупок может снизиться с текущих $60 млрд в месяц до $10-15 млрд к концу второго квартала. Уменьшение присутствия регулятора на рынке ликвидности может лишить фондовые площадки одного из драйверов роста.

Таким образом, протоколы ФРС оказались достаточно мягкими по тональности с умеренно-позитивным взглядом регулятора на перспективы американской экономики. Коронавирус был отмечен как возможный риск для глобальной экономики, но оценить последствия этого фактора пока нельзя. Регулятор, вероятно, сохранит ставку на текущем уровне до конца год и начнет плавный уход с рынка репо весной 2020-го.