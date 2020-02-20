Недавние протоколы заседания совета Федеральной резервной системы говорят о том, что настрой регулятора улучшается. Так, руководители американского центрального банка всё ещё отмечают негативное влияние от коронавируса, но «распределение рисков становится более позитивным».

ФРС становится более уверена, что целевой показатель по инфляции (2%) постепенно будет достигнут. Что касается понижений ставки, то регулятор не то что не обозначил конкретных сроков, он вообще пока не видит в них необходимости, хотя возможность такую обозначает.

Зато согласно данным Чикагской товарной биржи CME, фьючерсный рынок закладывает вероятность понижения ставки до конца года в 85%. Распределение вероятностей говорит о том, что рынок видит ставку по федеральным фондам в районе 1,00%–1,25% уже на декабрьском заседании ФРС.

Пока S&P 500 растёт, обновляя максимумы, защитные классы активов тоже находят своих инвесторов. Долгосрочные государственные облигации развитых стран и особенно американские трэжерис – распространённая ставка на дальнейшее смягчение от ФРС и однозначно признак недоверия инвесторов к обещаниям ФРС разогнать инфляцию до 2%.

Тот факт, что спотовая цена на золото пробила важный уровень сопротивления $1600 за унцию и обновила максимум за 7 лет, говорит о том, что новый виток роста мировой экономики представляется маловероятным.

Парадоксально ещё и то, что доллар крепнет одновременно с драгоценными металлами. Обычно корреляция между индексом DXY и золотом отрицательная, но сейчас проблемы в остальных крупных экономиках делают американскую валюту лучшим прибежищем для капиталов на фоне обвала евро и иены.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в настоящий момент снижаются в пределах 0,25%. Неустойчивая техническая картина и отсутствие «рывка» S&P 500 заставляют инвесторов страховаться от возможной просадки. Порция макроэкономической статистики в 16:30 по московскому времени может придать котировкам акций импульс. Хоть в какую-то сторону.



