К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,68% до 3135,70 п., а РТС рос на 0,48% до 1549,48 п. Отечественный рынок торговался в плюсе, чему способствовала нефть и очередные стимулы в Китае. Впрочем, европейские индексы находились под давлением, что сдерживало российских покупателей.

Накануне Stoxx 600 обновлял свой исторический максимум. Однако удерживать рекордную поступь без реального подтверждения статистикой весьма сложно. По сути, у ЕЦБ уже не осталось стимулирующих мер, кроме расширения программы количественного смягчения, что в Европе воспринимают с недовольством. Цены производителей Германии в январе неожиданно ускорили рост в месячном выражении до 0,8% при ожидании роста лишь на 0,2%. В Европе наблюдается постепенный разгон инфляции. Конечно, она всё ещё ниже ориентиров ЕЦБ, но и терпимость к излишнему росту цен у европейских политиков гораздо ниже, чем в США. В Великобритании темпы роста продаж в январе составили 0,8% при ожиданиях 0,7%. Впрочем, показатель не дотянул до декабрьских 0,9%. Air France KLM обнаружил свои акции в падении на 6,5% после того, как отчётность показала существенное снижение прибыли в 2019 году, а также менеджмент предупредил о возможных потерях из-за коронавируса. Слабые отчёты также предоставили Telefonica и швейцарский перестраховщик Swiss Re. Более позитивно и лучше прогнозов отчитался германский производитель электрического оборудования и инструментов Schneider Electric. К 15:15 мск FTSE 100 – 7452,41 п. (-0,06%), DAX – 13761,01 п. (-0,20%), CAC 40 – 6094,47 п. (-0,27%).

Министр энергетики РФ А. Новак заявил, что среди стран OPEC+ возникло понимание в отсутствии острой необходимости переноса встречи на более ранний срок. Новак также отказался говорить о позиции России по расширению ограничения добычи. По его словам, есть ещё две недели для оценки ситуации и выработки решения. Royal Dutch Shell прогнозирует удвоение спроса на СПГ к 2040 году благодаря переходу на более экологичное топливо в мире. В 2019 году глобальный спрос вырос на 12,5% до 359 млн тонн. К 2040 году этот спрос увеличится до 700 млн тонн. В любом случае, дальние перспективы газа и нефти вполне оптимистичные, а вот на текущем отрезке сомнения вновь могут возобладать, так как, похоже, OPEC+ способна отказаться от дополнительных мер по ограничению предложения. За весь договор это сделала Ливия своим обострением гражданской войны. Экспорт из этой страны сократился на 90%. К 15:15 мск Brent – $59,32 (+0,34%), WTI – $53,81 (+0,60%), золото – $1619,5 (+0,48%), медь – $5722,12 (-0,40%), никель – $12795 (-0,27%), палладий – $2604,5 (+1,30%).

Индекс доллара поднимался на 0,1% до 99,81 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,54% по сравнению с 1,56% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,079 (-0,09%), GBP/USD – $1,286 (-0,46%), USD/JPY – 111,96 (+0,54%).

Morgan Stanley подтверждает покупку E*TRADE брокера за $13 млрд с оплатой всей суммы акциями. Domino Pizza отчиталась лучше ожиданий. Goldman Sachs предупреждает об угрозе рынку акций из-за недооценки влияния коронавируса. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,2% по всем основным индексам. Влияние коронавируса на глобальную экономику пока сложно определить, но многие компании уже выдают прогнозы, которые говорят о падении выручки и прибыли в I квартале. Соответственно, текущий оптимизм на рынке пока сложно совмещается с ожиданиями по прибыльности S&P 500, но дешёвая ликвидность не позволяет инвесторам долго пребывать в печали. Российский рынок может закрыть день в плюсе, но, по сути, находится в консолидации в течение всего периода новостей о распространении коронавируса.