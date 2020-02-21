Рентабельность "Фосагро" может сократиться
В четверг на фондовом рынке преобладала положительная динамика. Большинство бумаг закрылось в зеленой зоне. Лидерами роста среди «голубых фишек»стали акции Алросы (+2,10%). Продолжили падение акции ТГК-2 (-9,39%). Пара USD/RUB к вечеру поднялась выше отметки 64 на фоне геополитических новостей.
Фосагро (+0,25%) отчитается за 2019 год. Ожидается, что выручка составила 245 млрд руб., EBITDA – 75 млрд руб., прибыль – 40 млрд руб. В прошлом году компания увеличила объем производства до рекордных 9,5 млн тонн, а поставки на внутренний рынок до 3 млн тонн. Однако, Фосагро столкнулось с негативной ценовой конъюнктурой, из-за чего рентабельность может сократиться. На дивиденд компания направит почти 25 млрд руб. (18 руб. на акцию).
Ожидаем смешанную динамику. В фокусе статданные по инфляции в еврозоне, продажам домов в США. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,50- 64,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3100-3120 п.
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