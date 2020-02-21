Прогноз результатов ВТБ за IV квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 61% г/г
ВТБ опубликует результаты деятельности по МСФО за 4К19 26 февраля.
— Мы ожидаем чистую прибыль 66,4 млрд руб. в 4К19 (+61% г/г) при рентабельности капитала 16,1%. По результатам 2019 г. ВТБ должен практически достичь своей цели по чистой прибыли в 200 млрд руб. (194,4 млрд руб., по нашим оценкам). Важным фактором роста рентабельности должен стать единовременный финансовый эффект (15 млрд руб. в 4К19) от переоценки пакета ВТБ в Tele2 в рамках будущей сделки.
— На фоне сезонного увеличения операционных расходов (+20% г/г) поддержкой прибыли также должны стать хорошая динамика процентного и комиссионного доходов на фоне увеличения объемов кредитования (+1%/5% кв/кв в корпоративном и розничном сегментах). На уровне чистого изменения риска* мы также ожидаем хороших результатов (30,6 млрд руб. в 4К19 или —27% г/г при стоимости риска 1,0%) на фоне стабильного качества активов и комфортного текущего уровня резервов у банка.
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