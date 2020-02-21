Прогноз результатов "Газпром нефти" за IV квартал: чистая прибыль снизилась на 24% г/г
Газпром нефть 25 февраля должна опубликовать свои финансовые результаты за 4К19. В рамках дня инвестора Газпрома Газпром нефть уже раскрыла некоторые прогнозы операционных и финансовых показателей за 2019. Добыча углеводородов должна составить 96.1 млн тнэ (+3.4% г/г), а объемы переработки, как ожидается, снизятся на 3.3% г/г до 41.5 млн т.
Мы ожидаем, что выручка компании за 4К19 упадет на 7% кв/кв до 613 млрд руб. из-за снижения добычи нефти (-6% кв/кв) и объемов переработки (-8%).
Мы ожидаем увидеть сокращение EBITDA на 18% кв/кв до 137 млрд руб. на фоне роста операционных расходов и снижение чистой прибыли на 24% до 80 млрд руб.
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