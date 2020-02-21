ОФЗ: наклон кривой уменьшился, программа заимствований на 2020 год остается без изменений
Ралли в длинных и среднесрочных выпусках ОФЗ вчера продолжилось: большинство из них завершили день снижением доходности на 4–5 бп. В результате все бумаги с дюрацией до 10 лет включительно закрылись ниже 6%-й отметки. ОФЗ-26212 (YTM 5,78%) и ОФЗ-26218 (YTM 6,01%) опередили ближайшие выпуски, снизившись в доходности на 6–7 бп. Ближний конец кривой сместился вниз на 2–3 бп, вследствие чего спред на отрезке 2–10 лет сузился на 2 бп. В то же время в ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН движений практически не было. Объем торгов на МосБирже составил 32,7 млрд руб., примерно на 10% меньше, чем в среднем за последний месяц. Из них на среднесрочные и длинные бумаги пришлось по 12 млрд руб. Локальные облигации других развивающихся стран торговались разнонаправленно. 10-летние облигации Турции и Бразилии выросли в доходности на 10 бп, Венгрии и Мексики – на 3 бп. В то же время доходности облигаций ЮАР и Польши снизились на 3 бп.
Согласно нашей количественной модели, на данный момент в кривую ОФЗ уже заложено от двух до трех снижений ключевой ставки по 25 бп каждое на горизонте ближайших шести месяцев – иными словами, рынок ожидает, что в течение полугода ЦБ снизит ставку до 5,5% или даже 5,25%. Однако наш базовый сценарий по-прежнему предполагает лишь одно снижение на 25 бп до конца года с небольшой вероятностью двух снижений.
Также, напомним, на днях российское правительство обнародовало первые поправки к федеральному бюджету. Объем программы внутренних заимствований не изменился и по-прежнему составляет 1,7 трлн руб. нетто (или 2,3 трлн руб. с учетом погашений).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200221/830971819.html