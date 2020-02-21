Ралли в длинных и среднесрочных выпусках ОФЗ вчера продолжилось: большинство из них завершили день снижением доходности на 4–5 бп. В результате все бумаги с дюрацией до 10 лет включительно закрылись ниже 6%-й отметки. ОФЗ-26212 (YTM 5,78%) и ОФЗ-26218 (YTM 6,01%) опередили ближайшие выпуски, снизившись в доходности на 6–7 бп. Ближний конец кривой сместился вниз на 2–3 бп, вследствие чего спред на отрезке 2–10 лет сузился на 2 бп. В то же время в ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН движений практически не было. Объем торгов на МосБирже составил 32,7 млрд руб., примерно на 10% меньше, чем в среднем за последний месяц. Из них на среднесрочные и длинные бумаги пришлось по 12 млрд руб. Локальные облигации других развивающихся стран торговались разнонаправленно. 10-летние облигации Турции и Бразилии выросли в доходности на 10 бп, Венгрии и Мексики – на 3 бп. В то же время доходности облигаций ЮАР и Польши снизились на 3 бп.

Согласно нашей количественной модели, на данный момент в кривую ОФЗ уже заложено от двух до трех снижений ключевой ставки по 25 бп каждое на горизонте ближайших шести месяцев – иными словами, рынок ожидает, что в течение полугода ЦБ снизит ставку до 5,5% или даже 5,25%. Однако наш базовый сценарий по-прежнему предполагает лишь одно снижение на 25 бп до конца года с небольшой вероятностью двух снижений.

Также, напомним, на днях российское правительство обнародовало первые поправки к федеральному бюджету. Объем программы внутренних заимствований не изменился и по-прежнему составляет 1,7 трлн руб. нетто (или 2,3 трлн руб. с учетом погашений).