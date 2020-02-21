Газпром нефть представит свои результаты за 4к19 во вторник 25 февраля.

По нашим оценкам, валовая прибыль снизилась в квартальном сопоставлении, преимущественно из-за сравнительно слабой динамики перерабатывающего сегмента. Поскольку снижение общих расходов, как мы полагаем, не смогло компенсировать падающую выручку, мы прогнозируем снижение EBITDA в квартальном сопоставлении. Исходя из нашего предположения о том, что в отчетном периоде компания получила убыток от курсовых разниц (против прибыли в предыдущем квартале), чистая прибыль, по нашим расчетам, также снизилась в квартальном сопоставлении. При коэффициенте дивидендных выплат на уровне 45% компания, согласно нашей оценке, выплатит дивиденды за 2п19 в размере 20 руб. на акцию (вдобавок к 18,14 руб. на акцию в 1п19), что предполагает дивидендную доходность за 2п19 на уровне 4,4% (8,4% по итогам 2019 г.). Мы не ожидаем заметной реакции рынка на публикацию финансовых результатов. Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 7,30 долл., ожидаемая полная доходность – 9%. Мы подтверждаем рекомендацию Держать.

Выручка снизилась из-за падения объемов реализации и неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. Мы полагаем, что выручка от продажи нефти снизилась на 3% г/г из-за 5%-го падения объемов реализации. Помимо это, мы прогнозируем снижение выручки сегмента переработки на 12% к/к. Главной причиной того, что мы прогнозируем снижение показателей в квартальном сопоставлении являются наши ожидания относительно снижения объема продаж нефтепродуктов на 8% к/к, до 11,3 млн т из-за сокращения объемов производства и закупок в 4к19, а также вследствие снижения цен на корзину нефтепродуктов (из-за снижения крэк-спредов на бензин). По нашим оценкам, экспортная цена реализации (без СНГ) корзины нефтепродуктов могла снизиться на 10% к/к, тогда как цена реализации корзины нефтепродуктов на внутреннем рынке снизилась, по нашим расчетам, на 3% к/к. Таким образом, общая выручка по итогам 4к19 могла снизиться на 9% к/к, до 9 629 млн долл.

Хорошая дивидендная доходность. Мы прогнозируем снижение расходов на переработку и транспортировку на 8% к/к и 3% к/к соответственно, а также полагаем, что по итогам 4к19 объем производства продуктов переработки сократился в квартальном сопоставлении. В добывающем сегменте мы ожидаем сезонного ускорения роста операционных расходов до 5% к/к. Вместе с тем мы полагаем, что коммерческие, общие и административные расходы выросли на 8% к/к, как это обычно бывает в последнем квартале года. В результате EBITDA, согласно нашему прогнозу, снизилась на 16% к/к, до 2 158 млн долл. Ниже операционного уровня мы прогнозируем убыток от курсовых разниц в размере 63 млн долл. против прибыли 33 млн долл. в 3к19. Чистая финансовая прибыль и доход от ассоциированных компаний, по нашим оценкам, в целом будут на уровне предыдущего квартала. Таким образом, мы прогнозируем чистую прибыль в размере 1 247 млн долл., что отражает снижение на 23% к/к. Исходя из коэффициента дивидендных выплат в 45%, компания, по нашим расчетам, выплатит дивиденды за 2п19 в размере 20 руб. на акцию (вдобавок к 18,14 руб. на акцию за 1п19), что соответствует дивидендной доходности по итогам 2п19 в 4,4% (8,4% за весь 2019 г.).

Рост капиталовложений. Газпром нефть недавно обновила прогноз капиталовложений на 2019 г., повысив его до 7,0 млрд долл. Исходя из этого, капиталовложения по итогам 4к19 составили около 150 млрд руб. (2,4 млрд долл.). Это неизбежно оказало влияние на свободный денежный поток за отчетный период, который, по нашим оценкам, по итогам 4к19, вероятнее всего, стал отрицательным, на уровне около —0,7 млрд долл.