X5 Retail Group объявила о запуске новой концепции сети Перекресток, включающей новый логотип, обновление интерьера и экстерьера магазинов, а также расширение ассортимента предлагаемых услуг. Около 50% торговой площади магазинов будет отведено под продукты с ограниченным сроком годности (фрукты, овощи, молочные продукты, сыры, рыба и мясо), либо под салат-бары, пекарни и кафетерии. Отдельную зону займут товары для ведения здорового образа жизни, ассортимент которых был расширен в том числе за счет собственной торговой марки «Зеленая линия».

В новых и обновленных Перекрестках площадью более 800 кв. м предусмотрят два покупательских пути: короткий и длинный. Первый пройдет через зоны с овощами и фруктами, салат-бар, кулинарию, кафе и пекарню. Второй – по периметру торгового зала через отделы с рыбой, мясом, деликатесами, молочной продукцией, бакалеей, напитками и сопутствующими товарами.

Нынешняя программа модернизации сети Перекресток была запущена в 2014 г. С тех пор на ее реализацию X5 израсходовала 13 млрд руб., обновив 90% магазинов. В 2020 г. компания планирует открыть свыше 100 магазинов, что соответствует нашим ожиданиям, и обновить еще около 30 магазинов сети.

X5 Retail вдвое усилила акцент на категории товаров с ограниченным сроком годности, концепции «эмоциональных покупок» и развитии сегмента кулинарии, что, на наш взгляд, отражает изменение самой парадигмы продовольственной розницы, приносящей клиентам позитивные эмоции от совершенных покупок. Мы полагаем, что новая концепция обеспечит компании лидирующее положение в формате супермаркетов. В основе ее развития – потребительский спрос в Центральном федеральном округе, в котором расположены 60% магазинов X5 и на долю которого приходится основная часть прибыли компании.

Между тем мы не видим триггеров или потенциальных сюрпризов, которые могли бы привести к переоценке стоимости акций X5 Retail Group рынком в краткосрочной перспективе. Акции компании торгуются с прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2020 г. в 6,2x, что мы считаем справедливым уровнем. По нашим оценкам, в 2020 г. выручка X5 увеличится на 9% г/г, а дивидендная доходность акций составит 5%.