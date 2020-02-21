Потребительский сектор России зафиксировал небольшое ускорение в январе, при этом производственный сектор показал сдержанную динамику. Прирост розничных продаж в январе ускорился до 2.7% г/г против 1.9% г/г в декабре, а объем услуг показал рост на 1.9% г/г после снижения на протяжении 4к’19. Причиной для такой динамики, вероятно, стал рост реальных заработных плат в декабре на рекордные 6.9% г/г по причине выплаты ежегодных премий.

В производственном секторе прирост индекса промышленного производства составил лишь 1.1% г/г на фоне снижения объемов горнодобывающего сектора (-0.4% г/г), при этом сектор обработки продолжил уверенный рост (+3.9% г/г). Рост строительства остается слабым (+1.0% г/г), грузоперевозки все еще в отрицательной зоне (-4.4% г/г).

Текущая статистика указывает на сохранение вялого роста экономики. Несмотря на положительный тренд в потреблении, такие темпы роста не являются проинфляционными, что сохраняет высокую вероятность снижения ставки Банком России на ближайшем заседании в марте.