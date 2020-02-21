Текущая статистика указывает на сохранение вялого роста экономики РФ
Потребительский сектор России зафиксировал небольшое ускорение в январе, при этом производственный сектор показал сдержанную динамику. Прирост розничных продаж в январе ускорился до 2.7% г/г против 1.9% г/г в декабре, а объем услуг показал рост на 1.9% г/г после снижения на протяжении 4к’19. Причиной для такой динамики, вероятно, стал рост реальных заработных плат в декабре на рекордные 6.9% г/г по причине выплаты ежегодных премий.
В производственном секторе прирост индекса промышленного производства составил лишь 1.1% г/г на фоне снижения объемов горнодобывающего сектора (-0.4% г/г), при этом сектор обработки продолжил уверенный рост (+3.9% г/г). Рост строительства остается слабым (+1.0% г/г), грузоперевозки все еще в отрицательной зоне (-4.4% г/г).
Текущая статистика указывает на сохранение вялого роста экономики. Несмотря на положительный тренд в потреблении, такие темпы роста не являются проинфляционными, что сохраняет высокую вероятность снижения ставки Банком России на ближайшем заседании в марте.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200221/830971911.html