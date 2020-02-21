Как сообщил Росстат, рост оборота розничной торговли ускорился в январе до 2,7% г/г, сильно превысив консенсус-прогноз (2,2%) и показав ускорение с 1,9% г/г в декабре. Это отражает более быстрый в сравнении с ожиданиями рост номинальных зарплат в самом конце 2019 г.: так, если в среднем за 2019 г. они выросли на 7,5% г/г, то в декабре прошлого года – на 10,1% г/г. Это привело к сильному росту реальных зарплат на 6,9% г/г. Мы ожидаем, что как зарплатный, так и доходный тренд сохранятся на устойчивом уровне. Однако, учитывая, что из-за китайского вируса расходы нерезидентов в России сократятся, мы ожидаем, что рост оборота розничной торговли замедлится до 1,7% г/г в феврале.