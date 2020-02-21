Компания Лента (LNTA LI: ПО РЫНКУ; РЦ $3,6/ГДР) во вторник, 25 февраля, представит финансовые результаты за 2019 г. Согласно нашему прогнозу, EBITDA снизится на 7% г/г в 2019 г. при рентабельности EBITDA 8% на фоне инвестиций в цены и роста расходов, опережающего рост выручки на единицу площади магазина. Тем не менее, мы считаем, что слабую рентабельность за 2П19 рынок уже учел в котировках, и это не станет сюрпризом для инвесторов. Внимание инвесторов будет, по всей видимости, обращено на способность компании генерировать денежные средства (ранее компания прогнозировала положительный СДП на уровне 7 млрд руб. по итогам 2019 г.) и долг, а также на планы развития в 2020 г. и комментарии по поводу динамики выручки в январе-феврале 2020 г. Акции компании торгуются по коэффициенту EV/EBITDA 2020П на уровне 4,7x с дисконтом 11% к среднему мультипликатору за последние два года. Долгосрочная стратегия Ленты и планы по аллокации капитала пока еще остаются главным неизвестным в инвестиционной привлекательности компании.

Прогноз финансовых результатов за 2019 г. Как сообщалось ранее, выручка Ленты снизилась на 1% г/г в 2П19; в итоге выручка за 2019 г. выросла всего на 1% г/г. Мы ожидаем, что EBITDA за 2П19 снизится на 9% г/г до 17,4 млрд руб. при рентабельности EBITDA 8%, что на 0,7 п. п. ниже г/г и на 0,1 п. п. ниже в полугодовом сопоставлении. Мы считаем, что на рентабельность EBITDA в 2П19 повлияло несколько факторов: 1) замедление продовольственной инфляции и интенсивность промоакций по всему сектору в четвертом квартале года и 2) рост расходов, который привел к увеличению общих, административных и коммерческих расходов в процентном отношении к выручке (+1,5 п. п. г/г, по нашей оценке), так как выручка на единицу площади снизилась на 3% г/г в 2П19. В итоге, мы ожидаем, что совокупная EBITDA за 2019П составит 33,6 млрд руб., что на 7% ниже г/г при рентабельности EBITDA 8% (-0,7 п. п. г/г). Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль составит 5,1 млрд руб. в 2П19, что на 24% ниже г/г на фоне, главным образом, тех же факторов, что и EBITDA (при условии отсутствия разовых убытков по обесценению в 2П19). В итоге наш прогноз чистой прибыли на 2019 г. составляет 0,6 млрд руб.