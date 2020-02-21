Говорят, что мужчина, родившийся под знаком Тельца, очень практичный и склонен к накопительству, которое иногда даже граничит с жадностью. А уж если он еще и Крыса по восточному гороскопу, то материальное благополучие в жизни обеспечено. Финансисты из УК "Альфа-Капитал" решили выяснить, как поведение инвесторов зависит от года рождения и знака зодиака. Исследование проводилось среди клиентов компании.

Преобладающее число инвесторов – среди Стрельцов и Раков. Но больше всего инвестируют те, кто рожден в год Овцы, Петуха и Быка. В среднем они инвестируют в 2 раза средств больше, чем Обезьяны или Крысы. А вот по размеру счета среди знаков зодиака лидируют Рыбы, Раки и Девы.

Самые обеспеченные мужчины-инвесторы – те, кто родился в год Овцы под знаком Рыб. Они инвестируют в среднем 5–7 млн рублей.

В свою очередь Стрельцы, Тельцы и Скорпионы менее других знаков склонны к инвестированию. Тем более если они родились в год Крысы или Обезьяны. Меньше всего инвестируют Стрельцы, рожденные в год Крысы.

На размер активов на счете влияет и возраст инвестора. Традиционно мужчины, относящиеся к поколению беби-бумеров (послевоенное поколение: родившиеся до 1963 года) и успевшие скопить капитал, инвестируют больше всех – в среднем 8,5 млн рублей. А вот молодые мужчины пока мало думают об этом. У миллениалов, родившихся в период перестройки, то есть после 1985 года (их еще называют "поколение Y"), в среднем на счету около полумиллиона рублей.

Самые активные среди мужчин-инвесторов – те, кто родился в год Дракона под знаком Стрельца. Они совершают операций больше других. Самые спокойные – Собаки, Змеи и Лошади. Инвесторы, родившиеся под знаком Овна в год Собаки, склонны к пассивному поведению на фондовом рынке.

Оказывается, знаки зодиака влияют не только на поведение инвесторов, но и на стратегию. Самые агрессивные инвесторы, предпочитающие покупать акции, – Кролики. Среди знаков зодиака самые склонные к риску – Раки: они вкладывают в акции до трети своих сбережений. Мужчины под знаком Тельца и родившиеся в год Овцы предпочитают более спокойную стратегию.

Инвесторы-Рыбы больше всего вкладывают в облигации. А вот Лошади предпочитают структурные продукты. Самые консервативные инвесторы – мужчины под знаком Овна, родившиеся в год Петуха.

Мужчины поколения Х (рожденные в "эпоху застоя", между 60-ми и 80-ми годами) и миллениалы также предпочитают акции. Кстати, больше всего среди состоятельных инвесторов – мужчин X и Y. Более молодые мужчины Z ("цифровое поколение") не любят рисковать и вместе с беби-бумерами выбирают более консервативные инструменты.

Если проанализировать с точки зрения инвестирования российские города, то самые азартные состоятельные инвесторы проживают в Москве и Нижегородской области. Мужчины с Кавказа, несмотря на горячий темперамент, ведут себя на фондовом рынке более спокойно: как правило, они совершают в 3–4 раза операций меньше, чем их коллеги из других регионов.