Рост акций ЧТПЗ подогревается в том числе слухами о возможном SPO
Российские акции, как и мировые, продолжает лихорадить. Страхи по поводу коронавируса чередуются с оптимизмом в отношении новых мер фискального и монетарного стимулирования. Сегодня опасения превалируют, так как серьезно возросли случаи заболевания коронавирусом за пределами Китая, особенно в Южной Корее.
Вместе с тем даже на таком кислом фоне отдельные истории активно подрастают. Так, акции ЧТПЗ подскочили на 30% после публикации отчетности. Компания несколько недель назад утвердила новую дивидендную политику, заявив о намерении нарастить выплаты акционерам. ЧТПЗ планирует направлять на выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО или свободного денежного потока. Это будет возможно в случае, если соотношение чистый долг/ EBITDA будет меньше коэффициента 1,5. А сегодня ЧТПЗ отчитался о рекордной выручке. Резкий рост котировок акций помимо дивидендных новостей и сильных результатов также подогревается слухами о возможном SPO, что позитивно воспринимается инвесторами, ожидающими появления новой качественной дивидендной истории.
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