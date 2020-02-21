Российские акции, как и мировые, продолжает лихорадить. Страхи по поводу коронавируса чередуются с оптимизмом в отношении новых мер фискального и монетарного стимулирования. Сегодня опасения превалируют, так как серьезно возросли случаи заболевания коронавирусом за пределами Китая, особенно в Южной Корее.

Вместе с тем даже на таком кислом фоне отдельные истории активно подрастают. Так, акции ЧТПЗ подскочили на 30% после публикации отчетности. Компания несколько недель назад утвердила новую дивидендную политику, заявив о намерении нарастить выплаты акционерам. ЧТПЗ планирует направлять на выплаты не менее 100% чистой прибыли по МСФО или свободного денежного потока. Это будет возможно в случае, если соотношение чистый долг/ EBITDA будет меньше коэффициента 1,5. А сегодня ЧТПЗ отчитался о рекордной выручке. Резкий рост котировок акций помимо дивидендных новостей и сильных результатов также подогревается слухами о возможном SPO, что позитивно воспринимается инвесторами, ожидающими появления новой качественной дивидендной истории.