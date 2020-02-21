В январе оборот розничной торговли и платных услуг населению заметно ускорился – до 2,5% г./г. (против 1% г./г. в среднем за 2019 г.). Как мы понимаем, это не связано с какими-либо дополнительными трансфертами и/или индексацией заплаты и почти полностью объясняется снижением инфляции и, соответственно, повышением покупательной способности денежных доходов.

Отметим, что с января ускорение наблюдалось во всех сегментах продаж, в т. ч. и в услугах, которые демонстрировали отрицательную динамику весь прошлый год. Их столь резкий переход к росту не связан с неожиданными улучшениями и является лишь статистическим эффектом: годовые темпы инфляции (см. график слева ниже) в январе резко снизились по сравнению с декабрем (с 3% до 2,5% г./г.), что при прочих равных и вызвало рост физических объемов.

При этом динамика номинальных продаж товаров и услуг (см. график справа выше) не показывает ускорения – ее заметно поддержали лишь предвыборные выплаты 2018 г., тогда как сейчас ее месячные темпы роста находятся вблизи средних уровней 2019 г. (~0,4% м./м. или 4,9% г./г.). Такая ситуация говорит о том, что явного улучшения в потребительском секторе в целом не происходит.

Подчеркнем, что снижение инфляции, которое, по нашим оценкам, в ближайшие месяцы остановится, будет улучшать лишь динамику годовых темпов роста розничных продаж в физическом выражении – месячные темпы инфляции уже стабилизировались и без роста номинальных доходов населения вряд ли ускорятся (особенно в ситуации, когда происходит сокращение темпов роста потребкредитования). Как мы уже не раз отмечали, тех мер поддержки, которые государство анонсировало в настоящий момент, пока не хватит для достижения заметного эффекта, по крайней мере, в этом году.