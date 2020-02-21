Казалось, ничто не предвещало беды. Да, в первой половине дня наблюдался умеренный негатив фактически на всех мировых фондовых рынках. Причем этот негатив нельзя было назвать каким-то необычным явлением — мы эту чересполосицу наблюдаем уже достаточно длительное время — день вверх, а затем день вниз. Собственно и вчера аналитики ожидали именно такого развития событий. Торги стартовали на нулевых отметках, и там же рынок держался вплоть до 19-00 мск. А потом вдруг… что стало причиной резкой смены настроений, так до конца и непонятно. Конечно, все грешат на COVID-19, но все же ничего нового в этом момент на рынок не поступило. По-видимому, участники рынка просто вдруг решили испугаться и посмотреть, как это будет выглядеть, если испуг станет действительно настоящим. Как бы там ни было и какие бы теории заговора ни были в ходу, но ощущение от падения в этот момент было очень неприятным. К счастью, паника продолжалась недолго и буквально через час массовая волна распродажи стихла также внезапно, как и началась. Как итог, индексы все дружно снизились, но все же сама величина снижения точно не является катастрофической. И поэтому вчерашний прецедент можно считать маленькой репетицией возможного сценария будущего panic sell. Эх, знать бы еще когда эта распродажа начнется…

На отраслевом уровне самыми пострадавшими оказались акции технологического сектора, которые еще накануне были впереди планеты всей. Но это тоже вполне естественно, поскольку эти акции самые динамичные, и при росте и при падении они являются фактически всегда безусловными лидерами.

Ну а лучшими акциями вчера стали акции брокерской компании E-trade (ETFC, +21,8%). Взлет акций этой компаний, к счастью, никак не связан с коронавирусом. Поводом для столь значительного роста стала информация о том, что эту компанию покупает инвестиционный банк Morgan Stanley (MS, —4,55%) с 30-ти процентной премией к рынку. Вот поэтому акции E-Trade и пользовались спросом у инвесторов. Причем, как видим, у этих акций есть еще почти десятипроцентный потенциал для роста, который учитывает все риски, связанные с согласованием и одобрением сделки акционерами и регулятором.

Ожидания рынка 21 февраля

К несчастью, текущая неделя подходит к своему финишу явно не на лучших позициях. Вчерашняя внезапная слабость рынка до сих пор дает себя знать. И это даже несмотря на то, что вышедшие сегодня с утра данные PMI по Европе в целом и по Германии в частности свидетельствуют об улучшении экономической ситуации. Но это почему-то не сильно радует инвесторов. Есть конечно еще надежда на такие же данные, которые должны появиться по американскому рынку, но с достаточно большой вероятностью участники рынка могут проигнорировать даже хорошие цифры так же, как это сделали их европейские коллеги. Чего все бояться? Да все того же — что эпидемия COVID-19 выйдет за пределы Китая и тогда… Ой, мало не покажется. К счастью, пока это всего лишь опасения и не более того. Новая сотня заболевших в Южной Корее — это конечно может стать поводом для кратковременной паники, но все же пока на рынке оптимизм никуда не ушел, и сломать его будет ох как тяжело. Тем более что этому препятствуют и выходящие сильные макроэкономические данные. Так что запас прочности на рынке есть, и кричать "караул" раньше времени точно не стоит.

На кого стоит обратить внимание сегодня? Прежде всего на акции компании First Solar (FSLR), чья отчетность появилась вчера сразу после завершения торгов. К сожалению, отчетность вышла слабенькая и явно разочаровала инвесторов. Акции после выхода отчетности потеряли на постмаркете более 16%. Однако, создается такое впечатление, что паникеры явно перестарались. Акции этой компании остаются очень перспективными с хорошим потенциалом роста. И поэтому весьма вероятно, что мы уже сегодня увидим выкуп этих резко подешевевших акций.

А в целом будем надеяться, что негатив пока не будет слишком сильно захватывать умы инвесторов и пятничные торги пройдут в достаточно спокойном русле без особых эксцессов с минимальным изменением котировок.