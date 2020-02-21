Прогноз результатов "Газпром нефти" за IV квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 22% к/к
Согласно нашим расчетам, выручка компании снизится на 7% к/к до 613 млрд руб. из-за сезонного снижения объема добычи нефти на 5% к/к и нефтепереработки на 6% к/к. на фоне относительно стабильных цен на нефть и курса рубля.
Вследствие падения выручки мы ожидаем снижения EBITDA компании, при этом дополнительное давление на показатель оказал сезонный рост административных расходов. В результате мы прогнозируем падение EBITDA на 16% к/к до 140 млрд руб.
Чистая прибыль, по нашим расчетам, сократилась на 22% к/к до 82 млрд руб. как следствие падения операционных доходов.
Материнская компания Газпром нефти, Газпром, сообщила на Дне инвестора о том, что ее дочерние предприятия начнут платить дивидендами 50% чистой прибыли по МСФО начиная с 2020 г., что вносит некоторую двусмысленность. Если Газпром нефть рекомендует дивиденды по итогам 2 полугодия исходя из 50% чистой прибыли только за этот период, то наш прогноз дивидендов по итогам 2 полугодия составит 19,8 руб. на акцию с доходностью 4,3%. Если рекомендация будет основана на 50% чистой прибыли за весь 2019 г., то наш прогноз дивидендов по итогам 2 полугодия 2019 г. увеличится до 24,5 руб. на акцию с доходностью 5,3%.
Мы ожидаем, что результаты Газпром нефти будут в рамках отраслевой динамики, отражая сезонный спад, отчетность компании отойдет на второй план, а внимание инвесторов будет приковано к тому, какую дивидендную базу выберет компания.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200221/830974507.html