Согласно нашим расчетам, выручка компании снизится на 7% к/к до 613 млрд руб. из-за сезонного снижения объема добычи нефти на 5% к/к и нефтепереработки на 6% к/к. на фоне относительно стабильных цен на нефть и курса рубля.

Вследствие падения выручки мы ожидаем снижения EBITDA компании, при этом дополнительное давление на показатель оказал сезонный рост административных расходов. В результате мы прогнозируем падение EBITDA на 16% к/к до 140 млрд руб.

Чистая прибыль, по нашим расчетам, сократилась на 22% к/к до 82 млрд руб. как следствие падения операционных доходов.

Материнская компания Газпром нефти, Газпром, сообщила на Дне инвестора о том, что ее дочерние предприятия начнут платить дивидендами 50% чистой прибыли по МСФО начиная с 2020 г., что вносит некоторую двусмысленность. Если Газпром нефть рекомендует дивиденды по итогам 2 полугодия исходя из 50% чистой прибыли только за этот период, то наш прогноз дивидендов по итогам 2 полугодия составит 19,8 руб. на акцию с доходностью 4,3%. Если рекомендация будет основана на 50% чистой прибыли за весь 2019 г., то наш прогноз дивидендов по итогам 2 полугодия 2019 г. увеличится до 24,5 руб. на акцию с доходностью 5,3%.

Мы ожидаем, что результаты Газпром нефти будут в рамках отраслевой динамики, отражая сезонный спад, отчетность компании отойдет на второй план, а внимание инвесторов будет приковано к тому, какую дивидендную базу выберет компания.