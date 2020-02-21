Курс рубля на завершающейся неделе продемонстрировал ослабление, курс доллара вырывался наверх из двухнедельного диапазона 63-64+ рубля. При этом отмечался рост волатильности курса евро на форексе и попытки его ослабления ниже 1,08 доллара.

Фактором курсовой динамики рубля продолжила оставаться ситуация с "маятником" вирусных настроений. Рынок нефти пытался восстанавливаться в направлении 60 долларов за баррель марки Brent, но затем отошел вниз. Фактором давления на рубль стали рост геополитических рисков из-за санкций США к "дочке" "Роснефти" и обострение напряженности между Россией и Турцией вокруг сирийского Идлиба.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 40 копеек до уровня 63,95 рубля, евро — на 50 копеек до 69,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась выше 3,7 тысяч против 3,6 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛТАНКЕ

Рубль начал торговую неделю попытками роста против основных резервных валют на фоне невысокой рыночной активности из-за выходного в США, где отмечается День президентов. При этом спрос на риск вырос на фоне новых мер китайского правительства по стабилизации экономики страны, пострадавшей от коронавируса.

В частности, центробанк Китая решил снизить ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) до 3,15% с 3,25% годовых. Кроме того, китайские власти объявили о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.

Инвесторам понравились и новости из Китая о том, что число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом: 1824 против 1749 подтвержденных случаев заражения.

Наконец, поддержка рублю приходила и от подготовки некоторых игроков к пику предстоящих на следующей̆ неделе налоговых платежей̆, которые оцениваются в 0,9-1 триллиона рублей.

Однако попытки роста рубля быстро сошли на нет в условиях негативной динамики западных фондовых рынков, сигнализирующей о падении спроса на риск. Негативный импульс пришел от признаний Apple в том, что компания не сможет достичь прибыли в текущем квартале в соответствии с предыдущим прогнозом из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Компания отмечает, что среди основных причин этого — временное ограничение поставок iPhone и снижение спроса в Китае из-за закрытия ряда магазинов.

Свой вклад в локальное ослабление рубля внесли и новости о том, что администрация США ввела санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской Rosneft Trading — за участие в торговле венесуэльской нефтью.

Были негативные для рубля геополитические риски и другого порядка. В частности, минобороны Турции заявило, что двое турецких военных погибли и пятеро ранены при воздушной атаке в сирийском Идлибе. Ранее турецкий лидер обещал масштабную военную операцию против Сирии в случае гибели своих военных.

Однако российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии пояснил, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Сирийское небо для Турции по соглашению с РФ закрыто.

На этом фоне появились новости о том, что Турция запросила у США две ЗРК Patriot для сдерживания сирийских войск, поддерживаемых Россией с воздуха.

Наконец глава Минфина Антон Силуанов "проговорился" и надавил на рубль, рассуждая о продаже пакета акций Сбербанка. Когда ЦБ будет конвертировать валютные средства ФНБ, полученные за пакет, на рынке возникнет негативное влияние на курс, которое ЦБ будет минимизировать. "Самое главное что? Чтобы курс (рубля – ред.) у нас не укреплялся. Бюджетное правило дает гарантии стабильности и прогноза курсовых соотношений", — сказал министр.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в широкой стабилизации против основных резервных валют, готовясь к длинным выходным в России.

Поддержка рублю по-прежнему сохраняется со стороны спроса на рублевый долг. О нем свидетельствуют удачные аукционы Минфина России, который в прошлую среду разместил ОФЗ трех серий на 51 миллиард рублей по номиналу при совокупном спросе в 160,7 миллиарда.

Пик налогового периода, приходящийся на начало следующей недели, также поддержит рубль. Однако геополитические и вирусные риски будут держать игроков в напряжении, не давая рублю ощутимо укрепляться на внутреннем позитиве.