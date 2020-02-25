Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в минус
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились и вновь отступили от верхних границ краткосрочных “боковиков” 3135 и 1560 пунктов. Утром понедельника общемировые продажи могут подтолкнуть индикаторы к нижним границам диапазонов – к 3050 и 1495 пунктам, у которых расположены в том числе среднесрочные поддержки. Закрепление ниже 3000 и 1500 пунктов будет говорить о рисках смены среднесрочного тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3050-3080 пунктов.
Рубль по итогам сессии пятницы немного укрепился против доллара и ослаб к евро. Пара доллар/рубль после обновления максимума текущего года (64,55 руб) вернулась к 64 руб, а на торгах вторника вполне может стремиться к 65 руб. Пара евро/рубль закрепилась выше средней полосы Боллинджера дневного графика (69,25 руб) и в начале новой недели, вероятно, будет штурмовать 70 руб с рисками движения в район 71 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в минус, отыгрывая панические продажи на мировых площадках днем ранее. В течение сессии можно ожидать отступления индикаторов от минимумов сессии в том числе ввиду коррекционного роста нефти и фьючерсов на американские индексы, но в целом ситуация далека от оптимистичной. Котировки золота накануне достигли пика с января 2013 года (1691 долл), а во вторник скорректировались к 1650 долл. Последнее позволяет ожидать скачка котировок Полюса и Полиметалла на открытии наверх с последующей коррекцией ниже.
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