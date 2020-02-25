Группа ЧТПЗ в 2019г увеличила чистую прибыль по МСФО на 29%, до 9,96 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 7,5% и достигла рекордных 192,28 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос в прошлом году на 12,8% — до 31,83 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 16,6%, что на 0,8 п.п. выше уровня 2018 года. Свободный денежный поток за год вырос на 10,6%, до 11,12 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,1х по сравнению с 2,4х годом ранее.

ЧТПЗ показал хорошие финрезультаты по итогам 2019г. Это стало возможным за счет выхода компании на международные рынки. Учитывая завершение крупных строек магистральных трубопроводов на территории России, российские трубопрокатчики в сегменте ТБД вынуждены обращать свое внимание на экспорт. Помимо этого, ЧТПЗ продолжает работать над повышением операционной эффективности и ориентируется на высокомаржинальную продукцию в сегменте труб для нефтегазового сектора (OCTG). Компания также привлекательна с точки зрения стабильных дивидендов и низкой долговой нагрузки, в отличие от своего конкурента ТМК.