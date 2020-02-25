Группа ФосАгро (PHOR RX – ПОКУПАТЬ) опубликовала результаты за 4 кв. 2019 г. по МСФО. Выручка в 4 кв. снизилась на 11% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 53 млрд руб., EBITDA – на 40% до 11 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – на 10 п.п. до 21%. Чистая прибыль, скорректированная на результат по курсовым разницам, сократилась на 77% до 2,5 млрд руб. Свободный денежный поток в 4 кв. 2019 г. был отрицательным и составил минус 4,3 млрд руб. Чистый долг увеличился за квартал на 7% до 131,6 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA 12 мес. вырос до 1,7x.

Несмотря на рост продаж, финансовые показатели под давлением из-за ухудшения ценовой конъюнктуры. Несмотря на существенный рост объемов продаж (продажи фосфорных удобрений увеличились на 9% до 7,3 млн т за 12 мес. 2019 г. и на 17% до 1,7 млн т в 4 кв. 2019 г.), на финансовые показатели компании продолжает оказывать давление снижение цен на фосфорные и азотные удобрения. В 4 кв. 2019 г. средняя цена DAP Тампа снизилась на 34% до 284 долл./т, чему способствовал рост предложения в Марокко и Саудовской Аравии. Средняя цена на приллированный карбамид FOB Балтика в 4 кв. 2019 г. снизилась на 25% до 219 долл./т. в связи с ростом экспорта карбамида из Китая.

Негативно для котировок акций. Совет директоров рекомендовал выплатить за 4 кв. дивиденды в объеме 2,33 млрд руб., что составляет 92% от скорректированной прибыли, при этом на акцию будет выплачено по 18 руб. (текущая дивидендная доходность – менее 1%), что стало наименьшим квартальным дивидендом с 4 кв. 2017 г. Негативно для котировок акций.