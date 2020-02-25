Мы прогнозируем выручку в размере 27,0 млрд руб. и рентабельность по EBITDA на уровне 38,6%… Завтра, 26 февраля, Mail.ru Group (MAIL LI – рекомендация пересматривается) опубликует финансовые результаты за 4 кв. 2019 г. по МСФО. По нашим прогнозам, без учета ESforce и Delivery Club, классифицированных как активы на продажу, совокупная сегментная выручка Mail.ru составит 27,0 млрд руб. (424 млн долл.), а EBITDA – 10,4 млрд руб. (164 млн долл.), что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 38,6% (против 33,7% в предыдущем квартале). Мы также ожидаем, что чистая прибыль составит 5,9 млрд руб. (92 млн долл.), что будет означать чистую рентабельность 21,8%.

…при некотором замедлении темпов роста доходов от онлайн-рекламы. Учитывая общую макроэкономическую ситуацию, мы ожидаем некоторого замедления темпов роста рекламных доходов в 4 кв. прошлого года. По нашей оценке, рекламные доходы Mail.ru увеличатся на 10% год к году (против 22% в предыдущем квартале) до 11,4 млрд руб. (179 млн долл.). Мы также ожидаем выручку от ММО-игр в размере 8,6 млрд руб. (135 млн долл.) и от сервисов в соцсетях (community IVAS) на уровне 4,8 млрд руб. (76 млн долл.). В части издержек мы прогнозируем совокупные денежные расходы объемом 16,6 млрд руб. (206 млн долл.), включая 4,9 млрд руб. (77 млн долл.) расходов на персонал.

Сезонно самый значимый квартал. Четвертый квартал является сезонно наиболее значимым и самым прибыльным для Mail.ru. Компания является одним из ведущих игроков российского интернет-рынка, демонстрируя быстрый рост выручки и хорошую рентабельность в своих традиционных сегментах и активно развивая новые перспективные бизнеснаправления через СП с Alibaba и со Сбербанком. Наша модель компании в настоящий момент пересматривается.