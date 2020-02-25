ВТБ (VTBR LI – ДЕРЖАТЬ) завтра опубликует отчетность за 4 кв. и весь 2019 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что годовая прибыль будет равна 200 млрд руб., на уровне прогноза руководства. Частично, как и указывал ранее менеджмент, результат будет достигнут за счет закрытия сделки по продаже доли в Tele2 Ростелекому – мы оцениваем эффект от закрытия сделки приблизительно в 13 млрд руб. В 4 кв. прибыль может увеличиться на 40% квартал к кварталу (без учета сделки она, по нашей оценке, могла бы вырасти примерно на 20% за квартал). Рентабельность капитала должна составить около 18%, по итогам года – порядка 13%. Консенсус-прогноз чуть консервативнее – для прибыли он составляет 193 млрд руб. по итогам года (соответствует ROAE 12,2%). Для маржи мы ждем квартального роста в пределах 10 б.п., ЧПД при этом может увеличиться на 5% как за квартал, так и относительно 4 кв. 2018 г. Исходя из месячных данных (ВТБ раскрывал данные по МСФО за октябрь и ноябрь), мы ждем сильного квартала для чистых комиссий (плюс 34% за квартал), также, судя по всему, группа получит суммарный прочий доход помимо разового дохода от закрытия сделки по Tele2. Соотношение Расходы/Доходы по итогам года, согласно нашим расчетам, составит около 42%, чуть выше, чем цель в 40%, которую ставило руководство.

Секъюритизация ипотеки должна замедлить квартальный рост кредитования. Средняя стоимость риска в октябре-ноябре составляла 0,8%, в 4 кв. мы закладываем ее на сопоставимом уровне, что предполагает годовой результат 0,9%, чуть ниже таргета руководства (1%). Также, опираясь на месячные показатели, мы не ждем существенного роста корпоративного кредитования – порядка 1,5% за квартал (что предполагает около 2% год к году в номинальном выражении). Прирост розничного портфеля тоже, по всей видимости, будет небольшим для сезонно активного квартала (мы закладываем плюс 2,5% квартал к кварталу) – банк указывал на замедление рынка потребкредитования, однако, как мы понимаем, влияние среди прочего оказали сделки по секъюритизации ипотечного портфеля.

Достаточность капитала и дивиденды остаются в фокусе внимания. ВТБ в 3 кв. перешел на публикацию нормативов по капиталу Н20 (на уровне группы), указав, что именно на эти показатели группа опирается при определении дивидендов и бизнес-планировании. Данные раскрываются (в том числе на сайте ЦБ) с задержкой, на 1 октября Н20.1 у ВТБ равнялся 8,9%, Н20.2 – 9,7%, Н20.0 – 11,2%. В 2020 г. вступают в силу минимумы с учетом буферов соответственно 8%, 9,5% и 11,5%, но одновременно Центробанк вводит инвестиционную категорию кредитов, по которым риск-веса могут быть снижены со 100% до 65% (мы рассчитываем, что менеджмент в ходе телеконференции даст оценку этому эффекту). Также в декабре ВТБ разместил суборд объемом 20 млрд руб., впрочем, влияние на Н20.0 должно быть небольшим – порядка 10 б.п. Размер дивидендов остается одним из ключевых факторов для акций, банк ранее подтверждал намерение выплатить 50% прибыли по итогам года, однако последние комментарии менеджмента предполагают гибкость в распределении дивидендов между обыкновенными акциями и «префами», в частности, как мы понимаем, на обыкновенные акции может прийтись большая доля выплат, чем предполагал бы принцип равной доходности для всех типов бумаг.