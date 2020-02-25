Текущие настроения. Распространение коронавируса за пределами Китая спровоцировало переток капитала в доллар: индекс DXY приблизился к максимальным с ноября 2017 года 100 пунктам. Однако бегство от риска по-прежнему не затрагивает долговые рынки (что вероятно отражает ожидания смягчения ДКП), и в начале недели наблюдается некоторое улучшение настроений из-за снижения уровня эпидемиологической опасности в Китае и адресному смягчению ДКП. Сырьевой рынок находится в подвешенном состоянии: нефть несколько восстановилась перед заседанием ОПЕК и ОПЕК+ 5-6 марта, однако единого мнения по поводу дальнейших действий стран-участников пока нет. Сообщения о возможном распаде нефтяного альянса Саудовская Аравия – Россия служат фактором нервозности.

Российский валютный рынок под давлением: рубль резко ослаб к доллару сегодня утром, отражая догоняющее движение вслед за валютами-аналогами после длинных выходных в РФ. Долговой рынок, аналогично другим развивающимся странам, демонстрирует относительную устойчивость: доходности 10-летних ОФЗ несмотря на небольшой рост с середины прошлой недели, остаются ниже 6,0%. Судя по всему, рынок не считает ослабление рубля на 4% с начала года до уровней начала 4К19 сильным аргументом в пользу пересмотра позиции ЦБ РФ, смягчение которой стало очевидно после заседания 7 февраля.

Ключевые темы недели. Влияние коронавируса на общую картину сектора потребления США в феврале, скорее всего, будет ограниченным благодаря сильным данным по занятости и росту фондового рынка на фоне поддержки ФРС, — что может быть отражено в индексе потребительской уверенности (вт). Тем временем, вслед за падением PMI Composite до 49,6 (ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост от рецессии), заказы на товары длительного пользования за январь, которые являются опережающим индикатором состояния промпроизводства, могут снизиться на 1,5-2,0% м/м из-за срыва цепочек поставок на фоне слабости промышленного сектора в Азии из-за коронавируса. Дополнительное давление может оказать и прекращение производства Boeing 737 Max в середине января. Опасения инвесторов о срыве цепочек поставок и падения спроса в Китае являются определяющими факторами ожиданий рынка относительно по крайней мере одного снижения ставки ФРС в этом году.

В ЕС будет опубликован индекс экономической уверенности (чт), который укажет на степень влияния коронавируса на активность производителей и потребителей региона в феврале. Пока что эффект может быть незначительным, учитывая неожиданно сильные данные PMI composite — 51,6 (консенсус — 51,0). Вероятно, реальный эффект мы увидим позже, когда будет опубликована статистика промышленного сектора в регионе за февраль (из-за перебоев с поставками из Китая, компании ЕС уже отмечают сокращение запасов и увеличение времени поставок товаров и комплектующих). В этих условиях ожидаемое замедление инфляции в регионе (пт) до 1,2% г/г за февраль (после 1,4% г/г в январе) станет второстепенным фактором на предстоящем заседании ЕЦБ в марте.

В России на этой неделе завершается налоговый период выплатой НДС, акцизов, НДПИ и налога на прибыль на общую сумму 1,0-1,2 трлн руб., однако учитывая дефицитность бюджета в связи с ускорением роста расходов значимость этого фактора для денежного и валютного рынков будет ограниченной. Статистика по инфляции заслуживает внимания: на 17 февраля ИПЦ опустился до 2,3% (после 2,4% по итогам января), и в случае сохранения текущего тренда, она, вероятно, по итогам февраля опустится до 2,2-2,3% г/г, что может стать аргументом в снижении ставки Банка России на 25 б.п. на заседании в марте – при условии отсутствия значительного усиления давления на валютный рынок к тому моменту.