ВТБ завтра представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль составит 72 млрд руб. при ROAE 17,7%; в итоге читая прибыль за 2019 г. составит 200 млрд руб. при ROAE 12,6%, что соответствует прогнозу ВТБ (недавно подтвержденному президентом банка). Это должно быть вызвано умеренным улучшением чистой процентной маржи (ЧПМ) в 4К на фоне снижения стоимости фондирования, а также разовым доходом в связи с продажей Tele2 (по нашей оценке, он составит 12,5 млрд руб.). Стоимость риска, вероятно, сохранится ниже прогноза банка на уровне 1% (мы ожидаем 0,9%, исходя из результатов за 11М19). В целом мы не ждем, что отчетность за 2019 г. сильно удивит рынок.

Инвесторов, главным образом, будут интересовать дивиденды за 2019 г. – руководство банка не так давно еще раз подтвердило свое намерение рекомендовать коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% чистой прибыли. Учитывая это, банк должен выплатить рекордно высокие дивиденды на акцию при доходности 8%. Каждое упоминание ВТБ о подобных планах в последнее время вызывало позитивную реакцию рынка. Это говорит о том, что риск реализации пока еще учитывается в котировках акций. Таким образом, мы считаем, что позитивная риторика по этому вопросу поддержит акции банка, которые сейчас торгуются по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 0,56x, что предусматривает дисконт 8% к среднему показателю за последние два года.