В начале недели на денежном рынке проходят крупные налоговые платежи, совокупный отток ликвидности на которые может составить более 0,8 трлн руб. Обстановка на межбанковском рынке в преддверии крупных выплат сохранялась комфортной. Остатки свободной ликвидности банков на корсчетах в ЦБ за последнюю неделю в среднем не опускались ниже 2,6 трлн руб., индикативная ставка MosPrime o/n остается вблизи ключевой ставки ЦБ, а ставка Ruonia сохраняется ниже уровня ставки ЦБ. Также нельзя исключать, что крупные налоговые платежи будут сопровождаться встречными поступлениями из бюджета и фактический отток ликвидности окажется гораздо меньшим.

На традиционном депозитном аукционе ЦБ можно ожидать сокращения лимита (неделей ранее банки разместили 2,17 трлн руб.). Вероятно, регулятор сократит лимит как из-за налоговых платежей, так и из-за того, что часть ликвидности (355,0 млрд руб.) попытается абсорбировать через аукционы ОБР (доразмещение выпусков 29 и 30).

На финансовых рынках вновь серьезно усилились опасения в отношении распространения коронавируса за пределами Китая и негативного влияния эпидемии на темпы роста мировой экономики. Подобная ситуация сопровождается активным бегством инвесторов от риска, что выражается в падении валют на развивающихся рынках, и российский рубль во вторник не является исключением. Кроме того, вероятно еще к концу прошлой недели экспортеры собрали необходимый объем рублевой ликвидности для налоговых платежей, и на текущей неделе уже не ожидается крупных продаж валютной выручки, ранее поддерживавших рубль.

Не исключено, что уже в ближайшее время доллар может окажется выше 65,5 руб., однако в дальнейшем, как уже не раз бывало, паника в отношении коронавируса может также быстро сойти на нет, и американская валюта окажется ниже 65 руб.