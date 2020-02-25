Теханализ: акции ВТБ определяются с направлением
Технические индикаторы целиком подтверждают отсутствие краткосрочного тренда в бумагах. С начала февраля котировки удерживаются в узком диапазоне 0,0472–0,0483 руб., выход из которого может подсказать направление. Но для уверенности в росте есть смысл дождаться пробоя следующего сопротивления 0,0488–0,0490 руб.
Возникшие в январе медвежьи дивергенции по осцилляторам RSI и Stochastic реализовались в просадке на 6,2% — от верхней до нижней границы нового трендового канала (красные линии). Поэтому среднесрочный рост вполне может возобновиться.
В целом прогноз на ближайшие сессии нейтральный. Среднесрочные покупки связаны с умеренными рисками полноценной коррекции бумаг, так как среднесрочный тренд (прежние границы — синий пунктир) уже надломился.
Долгосрочные перспективы осторожно позитивные, но поменяются на нейтральные в случае ретеста 0,044 руб. Котировки придерживаются бычьего тренда с начала 2019 г., который вышел за рамки глобального медвежьего тренда (сиреневые линии).
Предпосылок для возобновления нисходящей тенденции меньше, но бурного роста не наблюдается. Медвежьи дивергенции по осцилляторам выступают долгосрочным сигналом надлома или даже смены растущего тренда.
Если в обозримой перспективе цена сможет преодолеть рубеж 0,05 руб., то котировки уже вряд ли вернутся в фазу падения в перспективе нескольких месяцев. Менее вероятный негативный исход предполагает возобновление down-тренда после падения к 0,04 руб. и ниже.
Уровни поддержки: 0,0472 / 0,0458 / 0,045 / 0,044
Уровни сопротивления: 0,0483 / 0,0488 / 0,05 / 0,052
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