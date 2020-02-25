Доллар переходит к восходящему тренду против рубля
Рубль к середине сессии ослаб примерно на 2% по отношению к доллару и евро. Доллар поднялся выше 65,50 руб, а евро – выше 71 руб.
С технической точки зрения доллар во вторник пытается сломать среднесрочный нисходящий тренд, о высокой вероятности чего можно было бы говорить при закреплении выше 65,50 руб. В этом случае первой целью повышения американской валюты станет район 66,50 руб, а затем – максимум с сентября прошлого года 67,12 руб. С учетом сложившейся на текущий момент обстановки нельзя исключать подобного развития событий. Отскок от 65,50 руб может спровоцировать коррекцию к 64,40-64,90 руб.
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