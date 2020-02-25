На рынках основной темой, волнующей инвесторов, остается ситуация с распространением коронавируса. Рост числа заболеваний за пределами Китая усилил опасения инвесторов относительно негативного влияния вируса на мировую экономику. Это в свою очередь привело к тому, что инвесторы перенаправляли средства из рисковых активов в защитные. Коррекция в рисковых активах (акциях, нефти, локальных валютах) наиболее заметной была в понедельник, 24 февраля (в это время российский рынок был закрыт из-за праздника). Ставки по гособлигациям США обновили локальные минимумы. Доходности к погашению 10-летних казначейских бумаг опустились ниже 1,4%, что оказало поддержку облигациям развивающихся рынков. В частности, индекс Euro-Cbonds Corporate EM прибавил 0,7% за период 17-24 февраля.

На предыдущей неделе на рублевом долговом рынке сохранялись позитивные настроения, связанные с благоприятным внутренним фоном (снижение инфляции, высокая вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки) и притоком средств глобальных инвесторов в облигации развивающихся стран. Индексы ОФЗ и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили за неделю по 0,2%.

Негативные настроения, обусловленные распространением коронавируса, продолжают оказывать поддержку облигациям EM за счет снижения ставок по гособлигациям США и ожиданий монетарных стимулов со стороны ведущих мировых центробанков в случае замедления мировой экономики.

Рублевый долговой рынок в настоящий момент выглядит достаточно устойчивым к ухудшению внешней конъюнктуры благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на облигации развивающихся стран, а также в связи с тем, что коррекционные настроения в первую очередь абсорбируются изменением курса рубля.

Рубль

На фоне ухудшения настроений на глобальных рынках коррекция затронула валюты развивающихся стран. В рубле выросла волатильность, курс российской валюты превысил уровень 65 рублей за доллар.

В краткосрочной перспективе основным фактором динамики российской валюты останется общий настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся стран, при этом волатильность сохранится высокой, что связываем с неопределенностью относительно развития ситуации с распространением короновируса.

Факторами поддержки рубля по-прежнему остается привлекательный уровень реальной доходности по рублевым облигациям, а также монетарное стимулирование со стороны ведущих центробанков. Однако в настоящий момент ухудшение настроений на глобальных рынках оказывает давление на котировки сырьевых товаров, в том числе нефть. Дальнейшая динамика «черного золота» окажет влияние на курс российской валюты.