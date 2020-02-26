Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 3,03%, закрывшись на отметке 3128,21 пункта, промышленный индекс Dow Jones просел на 3,15%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 2,77%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 1,33%, что является самым низким показателем за всю историю. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,51%.

Поводом для негативной динамики на мировых финансовых рынках послужили возобновившиеся страхи насчет распространения коронавируса. Если учесть тот факт, что на прошлой неделе американские биржевые индикаторы без явных на то причин вновь обновили свои исторические максимумы, снижение бенчмарков носит вполне закономерный характер. Текущую ситуацию с коронавирусом, спровоцировавшую снижение на глобальных финансовых рынках, я бы рассматривал как формальный предлог для закономерной коррекции на перегретых фондовых рынках, нежели как прелюдию для мирового финансового кризиса.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,01% и закрылись на отметке $55,12. Негативные настроения на нефтяном рынке вновь подпитываются спекуляциями вокруг коронавируса, распространение которого, по мнению участников торгов, может нарушить стабильность мировой экономики и снизить спрос на энергоносители. Не добавляют оптимизма и заголовки авторитетных мировых СМИ, все больше напоминающие хроники военных действий. Однако стоит принять во внимание, что подобные страхи на фондовых и сырьевых биржах — явление нередкое. По мере спада накала страстей игроки вновь перейдут к покупкам фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

Минорные настроения на западных биржевых площадках не могли обойти стороной и российские биржи, которые, пропустив из-за длинных выходных начало снижения за океаном на прошедших торгах, отыграли его с удвоенной силой. В текущей ситуации, при условии продолжения распродаж на американских и европейских фондовых рынках, индекс Мосбиржи может устремиться к отметке 2950 п., а индекс РТС протестировать уровень 1425 п. На данном этапе пара доллар/рубль пытается оттолкнуться от уровня 65,50, но если данный рубеж не устоит, российская валюта может вплотную подойти к отметке 67 по отношению к доллару, которая с учетом текущих условий видится как предел ослабления рубля.