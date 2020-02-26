Прогноз результатов Evraz за II полугодие по МСФО: чистая прибыль снизилась на 28% п/п
Evraz в четверг, 27 февраля, должен опубликовать финансовую отчетность за 2П19.
По нашим прогнозам, выручка составит $5 529 млн (-10% п/п, —15% г/г), показатель EBITDA — $1 096 млн (-26% п/п, —41% г/г), чистая прибыль — $501 млн (-28% п/п, —55% г/г).
В 4-м квартале компания увеличила продажи стальной продукции на 6.6% кв/кв до 3.6 млн т, при этом цены реализации стальной продукции снижались под давлением слабого рыночного спроса. Результаты за 2019, как ожидается, должны оказаться в рамках консенсус-прогноза Bloomberg по статье EBITDA.
Наш рейтинг по Evraz — НЕЙТРАЛЬНО; компания больше других подвержена рискам, связанным с распространением коронавирусной инфекции из-за высокой долговой нагрузки и ее интеграции в коксующийся уголь на 240%. Evraz торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020 на уровне 4.8x — с дисконтом в 17% к НЛМК (5.8x) и 6% к Северстали (5.1x).
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