Сбербанк завтра, 27 февраля, должен представить финансовую отчетность по МСФО за 4К19 и 2019, и мы ожидаем увидеть в целом хорошие результаты.

В соответствии с серединой консенсус-прогноза аналитиков, подготовленного банком, чистая прибыль должна составить 200 млрд руб. (+11% г/г), что предполагает аннуализированный показатель RoE 18.8%. Чистый процентный доход прогнозируется на уровне 372 млрд руб. (+5% г/г), чистый комиссионный доход — в размере 143 млрд руб. (+17% г/г). Операционные расходы, как ожидается, достигнут 226 млрд руб. (+8.3% г/г), соотношение затраты/доход предполагается на уровне 42.5%. Общая стоимость риска оценивается в районе 1.0%.

В рамках этого прогноза чистая прибыль Сбербанка за 2019 должна составить 833 млрд руб., что близко к консенсус-прогнозу Bloomberg и предполагает дивидендную доходность 7.5% при коэффициенте дивидендных выплат 50%. Ожидаемый выкуп доли ЦБ РФ в Сбербанке поддерживает котировки акций в условиях нынешней турбулентности на рынках. Цена выкупа будет рассчитана на основе средневзвешенной стоимости акции за 6-месячный период, предшествующий сделке (вероятнее всего, с ноября по апрель). В настоящий момент средняя цена за период с ноября составляет 247 руб. за акцию.