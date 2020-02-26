Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа по итогам вчерашней сессии составила 6,20% (+39 бп), закрытие произошло на отметке 6,59% (+80 бп). В то же время значение индекса RUSFAR (5,75%) не изменилось, и однодневный базис еще больше расширился, что, как мы полагаем, было связано с возросшим давлением на валютном рынке. Между тем вчера российские компании перечисляли в бюджет НДС и НДПИ, вследствие чего остатки на корсчетах в ЦБ, по нашим оценкам, могли опуститься ниже отметки в 2,0 трлн руб., вызвав определенный дефицит рублевой ликвидности. Правда, Банк России на 250 млрд руб. уменьшил лимит на вчерашнем аукционе недельных депозитов, и кроме того, банки заняли 40 млрд руб. через репо с Казначейством, так что сегодня ситуация с ликвидностью, на наш взгляд, должна улучшиться. Сегодня ЦБ проведет два аукциона по размещению КОБР на общую сумму около 355 млрд руб.

Ставки NDF и кросс-валютных свопов вчера выросли в среднем на 2–4 бп, в том числе 5-летний кросс-валютный своп закрылся на отметке 4,90% (OIS). Наклон кривой процентных свопов немного уменьшился: короткие ставки выросли на 2–3 бп, длинные – снизились на те же 2–3 бп. Ставки FRA закрылись выше на 7–8 бп, в том числе FRA 3x6 – на уровне 5,95%. Тем не менее текущие уровни ставок однозначно говорят о том, что участники рынка по-прежнему ожидают продолжения смягчения денежно-кредитной политики в этом году – в том числе и на краткосрочном горизонте.